Buzdolabına girmemesi gereken 7 yiyecek

Pazardan aldığımız neredeyse her şeyi gelir gelmez buzdolabına atmaya çalışıyoruz. Çünkü buzdolabındaki şeylerin daha geç bozulacağınız düşünüyoruz. Ancak aslında her şey buzdolabına girmiyor. İşte sizin için asla buzdolabına girmemesi gereken yiyecekleri sıraladık.
Zeytinyağını saklamak istiyorsanız onu karanlık ve kuru bir yerde muhafaza etmeniz gerekir. Onu saklayacağınız yer sıcaktan da uzak olmalıdır. Zeytinyağını soğutmak iyidir ancak çok soğuduğunda katılaşabilir. Eğer günlük olarak kullanıyorsanız tezgâh üstünde ya da dolapta saklamak en doğru seçenektir.
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