Evinizde hazırlayabileceğiniz 5 lezzetli kokteyl

KIŞ GÜNEŞİ

Sonbahar ve kış ayları için oldukça ideal bir kokteyl olan kış güneşini, yapımının son derece basit olması nedeniyle, evinizde ağırladığınız misafirleriniz için hazırlayabilirsiniz. Üstelik kış güneşi, oldukça hafif ve vitaminli bir kokteyldir.

Malzemeler

4 küp buz, 40 ml pastis (Fransız içkisi), taze sıkılmış portakal suyu

Hazırlanışı

Uzun bir bardağın içine pastisi ve buzu koyun. Üzerine portakal suyunu ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz.

POMEGRANATE MARTINI

Bu da yine hem hazırlaması basit hem de sonbahar ve kış aylarında keyifle tüketilebilecek bir kokteyldir.

Malzemeler

Yarım portakal, şeker, 1,5 bardak votka, 1/3 bardak nar şurubu, 3 yemek kaşığı sek vermut, buz küpleri, küçük nar taneleri

Hazırlanışı

Votka, nar şurubu ve vermutu bir kabın içinde karıştırın. Martini shaker'ını buzla doldurun ve her içecek için çeyrek bardak kadar karışımınızdan ekleyerek karıştırın. Ardından bu karışımı önceden şekerlediğiniz martini bardaklarına doldurun ve nar taneleri ile süsleyin.

BIRDCAGE

Bu kokteyl de evde kolayca hazırlanabilen ve oldukça hafif olan lezzetli bir kokteyldir.

Malzemeler

60 ml bourbon, 30 ml ananas suyu, 30 ml sek vermut, 6 küp buz

Hazırlanışı

Vermut, bourbon, ananas suyu ve buzu shaker'a koyun. 30 dakika boyunca bu karışımı sallayın. Uzun bir içki bardağına biraz buz koyarak soğutun. Ardından karışımı bardağa dökerek nane yaprakları ile servis edin.

PINA COLADA COOLER

Oldukça lezzetli bir kokteyl olan Pina Colada Cooler'ı, evinizde ağırlayacağınız misafirleriniz için kolayca hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

50 ml Hindistan cevizi aromalı rom, 100 ml ananas suyu, 125 ml soda, 1 yemek kaşığı light krema, ananas, buz küpleri

Hazırlanışı

Bütün malzemeleri karıştırın. Yarısına kadar buzla doldurduğunuz bardağa bu karışımı ekleyin. Ardından ananasla süsleyerek servis edebilirsiniz.

KÜBANA

Bu kokteyl, sadelikten yana olanların hoşuna gidecek hafif ve kolay hazırlanabilen bir kokteyldir.

Malzemeler

40 ml beyaz rom, kola, yarım limon, 4 küp buz, 1 limon dilimi

Hazırlanışı

Limonun suyunu sıkın ve uzun bir bardağa önce buzları sonra limon suyunu ve romu koyun. Bardağın geri kalanını kola ile doldurun ve limon dilimi ile süsleyin. Lezzetli kokteyliniz hazır!

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