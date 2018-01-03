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    Erdoğan'dan İran ile son dakika görüşmesi

    Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
    03.01.2018 - 12:16 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bugün telefonda görüştü.

    Görüşmede İran’da 28 Aralık’tan bu yana süren gösterilere değinildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İranlı mevkidaşı Ruhani’ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu da ifade ettiği belirtildi.

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği kaydedildi.

     

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    Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Hasan Ruhani
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