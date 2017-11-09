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    Erdoğan'dan CHP'ye 'eşcinsel kotası' tepkisi

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 15:27 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler söyledi. Kılıçdaroğlu'na 'Kürekçibaşı olmak başka şey yürekli olmak başka şey' diyen Erdoğan, "Ana muhalefet partisi sıfatını taşıyan bir partinin milletimizden o kadar ayrıldı ki şuan CHP İlçe Belediyeli Mahalle Komiteleri'nde yapılacak seçimde 5'te bir oranında eşcinsel kotası koyuyorlar. Allah şaşırtmasın. Bir partide ölçü kalmayınca işte böyle nereye savrulacağı belli olmuyor" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar şöyle: 'Ülkemizin içinden geçtiği kritik süreçte herkesin partiler üstü bir siyaset ve milli duruş sergilemesi gerekiyor. Özellikle MHP'nin ülkemiz için hayatiyet taşıyan her konuda yanımızda yer almasını takdirle karşılıyorum. Bunun yanında ana muhalefet partisinin şahsımı faşist ve dikdatörlükle suçlayanları da milletime havale ediyorum. Eğer bu ülkede dikdatörlük olsaydı sen Tekirdağ'da böyle konuşamazdın. Gerçek manada bir demokrasinin olduğu bu ülkede bunlar bu şekilde konuşabiliyorlar. Ama bu gömlek onlara büyük geldi. Halkım 2019'da bunlara gereken dersi verecektir.

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    FETÖ'nün hangi iftirası varsa şimdi onu anlatıyorlar. En son 15 Temmuz'a kontrollü darbe girişimi, tiyaro, senaryo diyecek kadar alçaldılar. Madem kontrollü darbeydi neden o zaman Yeşilköy'de oturdun? Neden gidip onlarla anlaştın? Neden Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidip kahve yudumladın? O tankın başındakiler sana yol verdiler sen ondan sonra Bakırköy'e arabanla gittin. Hani sen çıkardın önce tankın üstüne. Sana kaçmak yakışır kaçmak. Sen çıkamazsın. O gün de sana yakışanı yaptın. Bu yiğit işidir, er işidir sende o yürek yok. Kürekçibaşı olmak başka şey yürekli olmak başka şey. Yenikapı'ya gelmeyeceğini bildirdi. Baskı gelince o da Yenikapı'ya geldi. Çarkçı Yenikapı'da başka konuştu yine çark etti.

    ŞU AN CHP'Lİ BELEDİYE EŞCİNSEL KOTASI KOYDU

    Ana muhalefet partisi sıfatını taşıyan bir partinin milletimizden o kadar ayrıldı ki şuan CHP İlçe Belediyeli Mahalle Komiteleri'nde yapılacak seçimde 5'te bir oranında eşcinsel kotası koyuyorlar. Allah şaşırtmasın. Bir partide ölçü kalmayınca işte böyle nereye savrulacağı belli olmuyor. Bunlar böyle devam etsin.'

     

     

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan
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