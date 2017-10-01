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    Erdoğan: Her an hazır olalım her şeye!

    AA
    01.10.2017 - 20:50 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda komutanlara Kuzey Irak konusunda "biz her an hazır olalım her şeye" dedi. Kuvvet Komutanları da “hazırız” yanıtını verdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın İran'a gittiğini açıkladı.

    Erdoğan, TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda kuvvet komutanlarıyla selamlaştı.

    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile bir süre sohbet eden Erdoğan, "Genelkurmay Başkanımız İran'a gitti." dedi. Erdoğan'ın "Biz her an hazır olalım her şeye." sözlerine komutanlar "Hazırız." diye karşılık verdi. 

    Etiketler: erdoğan , tbmm , resepsiyon , komutanlar
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