Acı kaybımız... Erdoğan Demirören'i kaybettik

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAcı kaybımız... Erdoğan Demirören'i kaybettik
GeriEkonomi Acı kaybımız... Erdoğan Demirören'i kaybettik
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
09.06.2018 - 01:38, Son Güncelleme:

Acı kaybımız... Erdoğan Demirören'i kaybettik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Acı kaybımız... Erdoğan Demirören'i kaybettik

DEMİRÖREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Solunum yetersizliği nedeniyle bir süredir tedavi gören Erdoğan Demirören’in dün saat 11.53’de hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

40
  • Acı kaybımız Erdoğan Demirörenin başarılarla dolu hayatı...
  • Acı kaybımız Erdoğan Demirörenin başarılarla dolu hayatı...
  • Acı kaybımız Erdoğan Demirörenin başarılarla dolu hayatı...
  • Acı kaybımız Erdoğan Demirörenin başarılarla dolu hayatı...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Florence Nightingale Hastanesi Genel Medikal Koordinatörü Uzman Doktor Özgür Şamilgil yaptığı açıklamada “Bir süredir solunum yetersizliği nedeniyle tedavi altında olan Erdoğan Demirören, ailesinin yakın ilgi ve alakası, hastanemizin personelinin yoğun çabalarıyla bugüne kadar ıstırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Bugün itibariyle tüm ülkemize, yakınlarına, baş sağlığı diliyoruz. 31 Mayıs 2018 itibariyle hastanemiz yoğun bakımına kendisi alınmıştır. Solunum yetersizliği nedeniyle tıbbi destek ve tedavisi sürdürülmüştür” dedi.

Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal da yaptığı açıklamada “Cenaze töreniyle ilgili gerekli açıklamayı resmi olarak da yapacağız ama pazar günü öğle namazını müteakip Fatih camiini düşünüyoruz. Ülkemize, milletimize ve Demirören ailesine baş sağlığı diliyoruz” dedi.

Acı kaybımız... Erdoğan Demiröreni kaybettik
*TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören

Demirören’in kızı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay yaptığı açıklamada “Erdoğan Beyi kaybettik, cümlemizin, iş dünyasının başı sağolsun” dedi. Erdoğan Demirören’in vefatının ardından Demirören ailesi üyeleri hastaneden ayrılarak evlerine geçti.

Erdoğan Demirören’in kardeşi Bilgin Demirören “Büyük bir adamı kaybettik. Kardeşimizi kaybettik” diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi. Ağabeyini ölmeden 1 dakika önce gördüğünü anlatan Bilgin Demirören, Erdoğan Demirören’in cenazesinin Pazar günü Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceğini söyledi.

Acı kaybımız... Erdoğan Demiröreni kaybettik
*Erdoğan Demirören'in torunu Yelda Demirören

CENAZE YARIN
DEMİRÖREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in cenazesi, 10 Haziran Pazar günü Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Acı kaybımız... Erdoğan Demiröreni kaybettik

İş dünyasında zirveye çıktı
İş dünyasında zirveye çıktı
Her zaman hayırla yad edilecek
'Her zaman hayırla yad edilecek'
İş dünyası yasta
İş dünyası yasta
Medya dünyası yasta
Medya dünyası yasta
Türk sporu çınarını kaybetti
Türk sporu çınarını kaybetti
Acımızı paylaştılar
Acımızı paylaştılar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

Acı kaybımız... Erdoğan Demirören'i kaybettik

Emre Kargın: Kırmızı Ödülleri reklam ajanslarının daha yaratıcı işler çıkarmasında etken

Emre Kuzuoğlu: Umarım bir gün dünya reklamcılığına yön veren bir konuma geliriz