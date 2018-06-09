Acı kaybımız... Erdoğan Demirören'i kaybettik
DEMİRÖREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Solunum yetersizliği nedeniyle bir süredir tedavi gören Erdoğan Demirören’in dün saat 11.53’de hayata gözlerini yumduğu açıklandı.
Florence Nightingale Hastanesi Genel Medikal Koordinatörü Uzman Doktor Özgür Şamilgil yaptığı açıklamada “Bir süredir solunum yetersizliği nedeniyle tedavi altında olan Erdoğan Demirören, ailesinin yakın ilgi ve alakası, hastanemizin personelinin yoğun çabalarıyla bugüne kadar ıstırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Bugün itibariyle tüm ülkemize, yakınlarına, baş sağlığı diliyoruz. 31 Mayıs 2018 itibariyle hastanemiz yoğun bakımına kendisi alınmıştır. Solunum yetersizliği nedeniyle tıbbi destek ve tedavisi sürdürülmüştür” dedi.
Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal da yaptığı açıklamada “Cenaze töreniyle ilgili gerekli açıklamayı resmi olarak da yapacağız ama pazar günü öğle namazını müteakip Fatih camiini düşünüyoruz. Ülkemize, milletimize ve Demirören ailesine baş sağlığı diliyoruz” dedi.
*TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören
Demirören’in kızı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay yaptığı açıklamada “Erdoğan Beyi kaybettik, cümlemizin, iş dünyasının başı sağolsun” dedi. Erdoğan Demirören’in vefatının ardından Demirören ailesi üyeleri hastaneden ayrılarak evlerine geçti.
Erdoğan Demirören’in kardeşi Bilgin Demirören “Büyük bir adamı kaybettik. Kardeşimizi kaybettik” diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi. Ağabeyini ölmeden 1 dakika önce gördüğünü anlatan Bilgin Demirören, Erdoğan Demirören’in cenazesinin Pazar günü Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceğini söyledi.
*Erdoğan Demirören'in torunu Yelda Demirören
CENAZE YARIN
DEMİRÖREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in cenazesi, 10 Haziran Pazar günü Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.