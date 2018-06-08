Acımızı paylaştılar
ERDOĞAN Demirören’in vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğdu. İş dünyasından spora, magazine siyasete baş sağlığı dileklerinde bulunuldu. Önce hayatını kaybettiği hastane ardından Demirören ailesinin Kanlıca’daki evleri ziyaretçi akınına uğradı.
DEMİRÖREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefat haberinin ardından sanatçı Orhan Gencebay ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hastaneye geldi. Sarıgül yaptığı açıklamada “Uzun yıllardan beri tanıdığım çok değerli bir ağabeyimdi. Kendisi ile zaman zaman bir araya gelir sohbet ederdik. 1974 yılından beri tanıyorum. Ülkemiz ekonomisine büyük katkıları olmuştur” diye konuştu.
EKONOMİMİZ İÇİN KAYIP
Ailenin taziyeleri kabul ettiği Kanlıca’daki evlerine ilk gelenler eski Başbakan Mesut Yılmaz, eski bakanlardan Cavit Çağlar oldu. “İş dünyasının başı sağolsun” diyen Yılmaz, “Erdoğan bey, bizim aynı zamanda aile dostumuzdu. Birlikteliğimiz vardı. Vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Türk sanayine katkıda bulunmuş bir insandı” dedi. Demet Sabancı, “Değerli bir işadamıydı, Çocuklu ve eğitimli konularda hep yanımızda oldu” diye konuştu.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Avukat Kezban Hatemi, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören’in annesi Tülay Ulusoy taziye ziyaretinde bulundu.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, taziye ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Erdoğan bey ülkemizin çok önemli işadamlarından birisiydi. Türk ekonomisine katkıda bulundu. Binlerce insanı istihdam etti, yatırımlarda bulundu. Ülkemize ciddi hizmet eden işadamlarından birisiydi. Büyük bir kayıptır ekonomimiz adına ama inşallah ondan sonra gelenler aynı şekilde bayrağı daha ileri noktalara taşıyacaktır” diye konuştu.
‘AĞABEYİMDİ’
İş insanları Mehmet Ali Yalçındağ, Bülent Eczacıbaşı, Turgut Yılmaz ve Nihat Özdemir, Begümhan Doğan Faralyalı, Vuslat Doğan Sabancı, Ali Sabancı, Sinan Engin, Mustafa Denizli, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de Demirören ailesini acılı günlerinde yalnız bırakmadı. Erdoğan Demirören’i Cumhuriyetin yetiştirdiği en önemli işadamlarından biri olarak tanımlayan Egemen Bağış, “Bakanlık görevindeyken, yardımını gördüğüm bir ağabeyimdi, Allah rahmet etsin” dedi.
İş insanı Nihat Özdemir de Erdoğan Demirören için “Çok değerli bir abimizi kaybettik. İş dünyasının, hayır dünyasının çok önemli insanını kaybettik. Baş sağlığı diliyorum. Bütün aileye baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.
ÜNLÜLERDEN TAZİYE
Mustafa Sandal: Çok kıymetli Erdoğan Demirören amcam seni çok özleyeceğim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Demirören ailesine sabırlar diliyorum...
Seda Sayan: Çok kıymetli büyüğüm değerli ağabeyim Erdoğan Demirören’i kaybettik. Başımız sağ olsun, Allah Demirören Ailesi’ne sabır versin. Mekanı cennet olsun.
Berna Laçin: Sayın Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Allah taksiratını affetsin.
Nur Yerlitaş: Allah rahmet eylesin
Sevim Emre: Değerli büyüğüm, sevgi dolu koca yürekli ağabeyim Erdoğan Demirören’i kaybettik. Demirören ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Orhan Gencebay: Erdoğan ağabey bu dünyadaki görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum, Türkiye için çok önemli ve değerli bir insandı. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun.
Ebru Yaşar: Erdoğan Demirören, Türk ekonomisine yıllardır büyük katkı sağlayan değerli bir işadamıydı.
İNEGÖL’DE ÜZÜNTÜ
ERDOĞAN Demirören’in doğum yeri Bursa’nın İnegöl ilçesinde de büyük üzüntü yaşandı. Demirören’in 2012 yılında Akşemsettin İlköğretim Okulu ve Cemil Sönmez İlköğretim Okulu bahçesinde yaptırdığı Tülin-Erdoğan Demirören Okul Öncesi Eğitim Birimleri’nde bu zamana kadar yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi. Okul Müdürü Sezanur Avşar, “Rabbim mekanını cennet etsin” dedi.