YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav giriş belgeleri

17 Mart’ta yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınav giriş belgeleri internette yayınlandı. Akademik anlamda dil yeterliliklerinin belirleneceği YÖKDİL sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenleniyor. Sınav, yurt genelinde birçok merkezde düzenlenecek. İşte YÖKDİL hakkında bilmeniz gerekenler:

- SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?

Adaylar, sınava giriş belgelerine 12-16 Mart arasında erişebilir. Sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi aday işlemleri internet sayfasına giriş yapılarak görüntülenebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

- SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav, 17 Mart 2018 Cumartesi günü saat 14.00’te tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

- KAÇ SORU OLACAK?

Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulacak ve 180 dakika verilecek. Adayların, sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurması gerekiyor.

- SINAV SORULARI HANGİ ALAN VE DİLLERDE OLACAK?

Sınav, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak.

- ADAYLARIN SINAVA GİREBİLMESİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Sınava girebilmek için ‘Sınav Giriş Belgesi’ ile ‘Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi’ni (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/KKTC kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) göstermek zorunlu. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak ve eksik belgesi olanlar sınava alınmayacak.

- SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacak.