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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
22.07.2019 - 17:37, Son Güncelleme:/

Yaz okulu becerileri geliştirmek için fırsat

Yaz tatili, çocukların dinlenmesi açısından çok önemli. Fakat tatilde hem eğlenip hem de öğrenmek mümkün. Öğrencilerin tatilde becerilerini geliştirmek en iyi fırsatlardan biri de yaz okulları.

Yaz okulu becerileri geliştirmek için fırsat
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Tatil döneminde yaz okuluna gitmek öğrencileri olumlu yönde etkiliyor. Yaz okullarında öğrenciler eğlenerek becerilerini geliştiriyor. Doğa Koleji, okulların kapalı olduğu yaz döneminin iyi değerlendirilmesi için yaz okulunu öneriyor. “Tatilde çocuklarımızın, iyi eğitim almanın yanı sıra eğlenmeye de ihtiyacı var” diyen Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal, şunları söyledi:
“Yapılan faaliyetlerle birlikte çocuklar fiziksel ve duygusal kazanımların yanı sıra becerilerini de geliştiriyor. Doğa Koleji olarak 11 kampüste yaz okulu faaliyetinde bulunuyoruz. Yüzme, atletizm ve jimnastik bu program içerisinde olmazsa olmazlarımız. Bunlar çocuklar için ön planda tuttuğumuz faktörler. Bunun dışında salon sporlarımız, kampüslerimize özel buz patenimiz, binicilik ve dağcılık çalışmalarımız da var. Bu faaliyetlerle çocuklarımızın hem eğlenmesini, hem güzel vakit geçirmesini, hem de kişisel gelişimlerine fayda sağlamayı hedefliyoruz.

AİLELER ÇOCUKLARINA VAKİT AYIRMALI
Ailelerin çocukları ihmal etmemesi gerekiyor. Onlara tabii ki yaz okulu programlarını öneriyoruz. Çünkü okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar, gelişimlerini ve becerilerini olumlu olarak etkileyecek programlara ihtiyaç duyuyor. Doğa Koleji olarak; yaz okulunda eğlencenin yanı sıra İngilizce, kodlama ve robotik gibi branşlarda da eğitim programlarımızı sunuyoruz. Ancak, aileler de yaz okulu dışında çocuklarıyla çok fazla vakit geçirmeli. Gerek anne baba birlikte, gerekse ayrı ayrı programlar yapabilirler. Ebeveynlerin, çocuklarla birebir ilgilenmeleri çok önemli.”

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