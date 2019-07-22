Yaz okulu becerileri geliştirmek için fırsat
Yaz tatili, çocukların dinlenmesi açısından çok önemli. Fakat tatilde hem eğlenip hem de öğrenmek mümkün. Öğrencilerin tatilde becerilerini geliştirmek en iyi fırsatlardan biri de yaz okulları.
Tatil döneminde yaz okuluna gitmek öğrencileri olumlu yönde etkiliyor. Yaz okullarında öğrenciler eğlenerek becerilerini geliştiriyor. Doğa Koleji, okulların kapalı olduğu yaz döneminin iyi değerlendirilmesi için yaz okulunu öneriyor. “Tatilde çocuklarımızın, iyi eğitim almanın yanı sıra eğlenmeye de ihtiyacı var” diyen Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal, şunları söyledi:
“Yapılan faaliyetlerle birlikte çocuklar fiziksel ve duygusal kazanımların yanı sıra becerilerini de geliştiriyor. Doğa Koleji olarak 11 kampüste yaz okulu faaliyetinde bulunuyoruz. Yüzme, atletizm ve jimnastik bu program içerisinde olmazsa olmazlarımız. Bunlar çocuklar için ön planda tuttuğumuz faktörler. Bunun dışında salon sporlarımız, kampüslerimize özel buz patenimiz, binicilik ve dağcılık çalışmalarımız da var. Bu faaliyetlerle çocuklarımızın hem eğlenmesini, hem güzel vakit geçirmesini, hem de kişisel gelişimlerine fayda sağlamayı hedefliyoruz.
AİLELER ÇOCUKLARINA VAKİT AYIRMALI
Ailelerin çocukları ihmal etmemesi gerekiyor. Onlara tabii ki yaz okulu programlarını öneriyoruz. Çünkü okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar, gelişimlerini ve becerilerini olumlu olarak etkileyecek programlara ihtiyaç duyuyor. Doğa Koleji olarak; yaz okulunda eğlencenin yanı sıra İngilizce, kodlama ve robotik gibi branşlarda da eğitim programlarımızı sunuyoruz. Ancak, aileler de yaz okulu dışında çocuklarıyla çok fazla vakit geçirmeli. Gerek anne baba birlikte, gerekse ayrı ayrı programlar yapabilirler. Ebeveynlerin, çocuklarla birebir ilgilenmeleri çok önemli.”
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