Sınavsız ikinci üniversite kayıtları için son gün

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
Büşra ATILGAN
05.10.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Sınavsız ikinci üniversite kayıtları için son gün

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Sınavsız ikinci üniversite kayıtları için son gün

Üniversitelerin iki ya da dört yıllık örgün eğitim programlarından mezun olan ya da hâlâ eğitimine devam edenler için ‘İkinci Üniversite’ imkânı sulunuyor. İstanbul, Atatürk ve Anadolu üniversitelerinin başvuruları bugün sona eriyor.

Ön lisans öğrencisi veya mezunları ön lisans programlarına, lisans öğrencileri veya mezunları ise ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptırarak tekrar öğrenci olabiliyor. İstanbul, Atatürk ve Anadolu üniversitelerinin uzatkan veya açıköğretim fakülteleri öğrenci veya mezunlara tekrar öğrenci hakkı olma şansı tanıyor. Başvuru ve kayıtlar bugün sona eriyor. Öğrenci ve adaylar kayıtlarını üniversitelerin internet sayfalarından gerçekleştirebilir. Online olarak verilen derslerin sınavları ise, öğrencilerin seçtikleri adreslere yakın yerlerde yapılıyor.

ÜCRETLER NELER?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi: Lisans ve ön lisans programlarının eğitim ücreti 370 TL. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında ilk olarak 2012’de öğrenci alımına başlayan kurumda, lisans programına kayıtlı öğrenci sayısı 57 bin 297, ön lisansta ise 18 bin 469. 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi: Program ücretleri her iki dönem için 290 TL. 2011- 2012 eğitim-öğretim yılında altı programla faaliyetlerine başlayan kurum, 38 programla hizmet veriyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi: Dönemlik eğitim ücretleri 225 TL. İnternetten başvuranlar, banka ödemesini yaptıktan sonra gerekli belgelerle AÖF bürolarından kaydını tamamlayabiliyor. Üniversitede 500 bine yakın yetişkin eğitim alıyor.

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