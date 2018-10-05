Sınavsız ikinci üniversite kayıtları için son gün
Üniversitelerin iki ya da dört yıllık örgün eğitim programlarından mezun olan ya da hâlâ eğitimine devam edenler için ‘İkinci Üniversite’ imkânı sulunuyor. İstanbul, Atatürk ve Anadolu üniversitelerinin başvuruları bugün sona eriyor.
Ön lisans öğrencisi veya mezunları ön lisans programlarına, lisans öğrencileri veya mezunları ise ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptırarak tekrar öğrenci olabiliyor. İstanbul, Atatürk ve Anadolu üniversitelerinin uzatkan veya açıköğretim fakülteleri öğrenci veya mezunlara tekrar öğrenci hakkı olma şansı tanıyor. Başvuru ve kayıtlar bugün sona eriyor. Öğrenci ve adaylar kayıtlarını üniversitelerin internet sayfalarından gerçekleştirebilir. Online olarak verilen derslerin sınavları ise, öğrencilerin seçtikleri adreslere yakın yerlerde yapılıyor.
ÜCRETLER NELER?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi: Lisans ve ön lisans programlarının eğitim ücreti 370 TL. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında ilk olarak 2012’de öğrenci alımına başlayan kurumda, lisans programına kayıtlı öğrenci sayısı 57 bin 297, ön lisansta ise 18 bin 469.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi: Program ücretleri her iki dönem için 290 TL. 2011- 2012 eğitim-öğretim yılında altı programla faaliyetlerine başlayan kurum, 38 programla hizmet veriyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi: Dönemlik eğitim ücretleri 225 TL. İnternetten başvuranlar, banka ödemesini yaptıktan sonra gerekli belgelerle AÖF bürolarından kaydını tamamlayabiliyor. Üniversitede 500 bine yakın yetişkin eğitim alıyor.
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