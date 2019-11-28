Savunma sanayisi alanında lise kuruluyor
MEB, Kırıkkale'de valiliğin ve MKEK'in katkılarıyla ‘MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ kurulması için çalışma başlattı. Bakanlık, lisenin yanında savunma sanayisi alanındaki ‘mesleki eğitim merkezi’ni de Kırıkkale'de açacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Kırıkkale'de, Valiliğin ve Makine ve Kimya Endüstri Kurumu'nun (MKEK) katkılarıyla ‘MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ kurulması için çalışma başlatıldı. Üç ayrı organize sanayi bölgesi (OSB) bulunan Kırıkkale'de MKEK, uzun yıllardır yerli ve milli savunma sanayisi alanında önemli çalışmalara imza atıyor.
‘MKEK BİR OKUL GİBİ HİZMET VERİYOR’
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve mesleki eğitim merkeziyle ilgili proje için Kırıkkale'de MKEK tesisleri ve silah fabrikasını ziyaret etti. MKEK'nin yıllardan beri Kırıkkale'de bu alanda üretimini devam ettirdiğini ve meslek lisesi öğrencilerinin eğitimlerine destekte bulunarak aynı zamanda bir okul gibi hizmet verdiğini belirten Özer, şunları söyledi:
"Artık çıtayı yükselterek Valiliğimiz ve MKEK'in katkılarıyla MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurmak için çalışmalarımızı itibarıyla başlatıyoruz. Bu lisemizi, ASELSAN ile birlikte savunma sanayisi alanında nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurduğumuz ve öğrencilerimiz tarafından büyük teveccühle karşılanan ve yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi kurgulayacağız. Dolayısıyla savunma sanayisi alanında ikinci lisemizi Kırıkkale'de, üretimin yapıldığı yerde açmış olacağız. MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ilave olarak savunma sanayisi alanında ilk ‘mesleki eğitim merkezi’ni de Kırıkkale'de açacağız. Şu anda Kırıkkale'de üç OSB bulunuyor ve her geçen gün güçleniyor. Savunma sanayisi alanında 'usta' ihtiyacı giderek artıyor. Bu nedenle savunma sanayisi alanında kalfa ve usta ihtiyacını gidermek için OSB'lerdeki işletmelerin iş yeri eğitimine destekleriyle ilk mesleki eğitim merkezimizi de Kırıkkale'de açacağız. Hem lise hem de mesleki eğitim merkeziyle bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi için her türlü desteği sağlayacağız. Bu süreçte Kırıkkale Üniversitemizin de desteğini alacağız. Çok kısa sürede çalışmaları tamamlayıp kamuoyu ile paylaşacağız. Sürece desteklerinden dolayı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'ye teşekkür ediyorum.”
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