Robot tasarımına yüzde 100 burs
Lise öğrencileri, robot tasarımlarıyla, üniversiteyi yüzde 100 burslu okuma hakkı kazandı.
Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Enerji Verimli, Çevre ve Canlı Dostu Robot' yarışmasında tasarımlarıyla dereceye giren öğrencilerin ödülü burslu eğitim oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi’nin organize ettiği yarışmada öğrenciler mayın temizlemeden çöp ayrıştırmaya, beyin dalgalarıyla komut veren robottan çim biçme robotuna, farklı tasarımlarıyla yarıştı. Dereceye giren öğrenciler İEÜ Mühendislik Fakültesi’ndeki genel kontenjandandan herhangi birine yerleşirlerse yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında burslu eğitim alacak.
Bu kapsamda Karşıyaka Zeki Şairoğlu Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi mezunu Ayberk Ergüç, güneş panellerini temizleyen robot tasarımıyla yüzde 100; Afyon Yavuzoğlu Koleji mezunu Onur Cihangir Acar, akıllı hayvan kulübesi robotuyla yüzde 50; Bornova Anadolu Lisesi mezunu Bartu Özel, kişisel yük taşıma robotu ve Karataş Anadolu Lisesi mezunu Baran Turan da çöplerin malzeme türlerine göre ayrıştırılmasını sağlayan robotuyla yüzde 25’er burs kazandılar.
Törende konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, Türkiye’nin geleceğini robot teknolojilerinin oluşturacağını belirterek, gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istediklerini söyledi.
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