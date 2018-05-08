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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
08.05.2018 - 17:20, Son Güncelleme:

Özel öğrencilere yeni program

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Özel öğrencilere yeni program

Erken çocukluk ve okul öncesi dönemi için 2, orta ve ağır zihinsel engeli ve otistik öğrencilere yönelik 29, görme engelli çocuklara özel 3 olmak üzere 34 öğretim programı hazırlandı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, "Bundan sonra programların uygulanma aşamasını takip etmemiz, öğretmenlerimizin bu konudaki eğitimi ve duyarlılıklarını geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nce özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik öğretim programları hazırlandı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, özel eğitim programlarının tanıtım toplantısında, 2 yıllık bir çalışma sonucunda, bu eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik programlar hazırlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Programların uygulanmasının önemine işaret eden Güngör, "Bundan sonra programların uygulanma aşamasını takip etmemiz, öğretmenlerimizin bu konudaki eğitimi ve duyarlılıklarını geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Genel Müdür Güngör, özel eğitim öğretmenlerinin yeniliğe açık olduklarını ifade ederek, hazırlanan programların uygulanmasında zorluk çekeceklerini düşünmediğini söyledi. Programların, özel eğitim okullarındaki eğitim ve öğretimin boyutunu ve niteliğini değiştireceğini belirten Güngör, bu okulların özel eğitim materyallerini de yenilediklerini belirtti.

TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mirat Satoğlu da, özel eğitim alanında nitelikli, uygun ve erişilebilir eğitim hizmetinin sunulmasının önemine değindi. Öğretim programının eğitim materyallerini geliştirme çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Satoğlu, programı geliştirme çalışmaları kapsamında, bireysel farklılıklar ve ihtiyaçlar için akademisyenlerden destek aldıklarını anlattı.

Toplantıda, erken çocukluk (0-36 ay) ve okul öncesi (37-78 ay) için 2, orta ve ağır zihinsel engeli ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere yönelik 29 ve görme engelli çocuklara özel 3 olmak üzere hazırlanan 34 öğretim programı tanıtıldı. Erken çocukluk ve okul öncesi dönemi için hazırlanan programlarda, bilişsel gelişim, alıcı dil gelişim, ifade edici dil gelişim, kaba motor gelişim, ince motor gelişim, sosyal duygusal gelişim ve uyumsal beceriler gelişim alanları bulunuyor.

Orta ve ağır zihinsel engeli ve otistik öğrencilere yönelik hazırlanan programlar, matematik, hayat bilgisi, günlük yaşam becerileri, bağımsız yaşam becerileri, görsel sanatlar ve el becerileri, müzik ve oyun, iletişim ve sosyal beceriler, beslenme, sağlık ve güvenlik, okuma yazma derslerini içeriyor. Görme engelli öğrenciler için hazırlanan programlar da beden eğitimi ve spor derslerini kapsıyor.

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