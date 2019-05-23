Okulun bodrum katını ‘sanat galerisi’ne dönüştürdüler

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, görsel sanatlara yönlendirilen Şehit Ahmet Konuksever Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 2 bin eser, yapılan düzenlemeyle adeta sanat galerisine dönüştürülen okulun bodrum katında sergileniyor. 1100 öğrencinin eğitim gördüğü, 50 öğretmenin görev yaptığı okulda başarıyı artırmak, devamı sağlamak amacıyla öğrenciler görsel sanatlara yönlendirildi. Görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat öncülüğünde, okuldaki diğer öğretmenlerin de desteğiyle dersten arta kalan zamanlarda resim yapan öğrenciler, atık malzemelerden de çeşitli eserler hazırladı. Hazırlanan ürünlerin sayısı 2 bine ulaşınca okulun atıl durumdaki fazla malzemelerin saklandığı depo olarak kullanılan bodrum katı, sergi salonu olarak düzenlendi. El birliğiyle düzenlenen okulun zemin katına ‘Huzur Sokağı’, duvarlarına Yeşilçam'ın ünlü oyuncularının portrelerinin çizildiği alana ise ‘Yeşilçam Sokağı’ adı verildi. Büyük ilgi gören sergideki ürünler öğrenciler için mutluluk, veliler için de gurur vesilesi oldu.

TÜM ÖĞRENCİLER SERGİYE KATKI SUNDU

Okul müdürü Sekvan Yel, öğrencilerin önceden devamsızlık yaptığını, onları sanata yönlendirerek, okula devamlarını sağladıklarını söyledi. Kısa zamanda yeteneklerini sergileyen öğrencilerin il ve ilçelerde düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece elde ettiğini belirten Yel, "Bodrum katımız daha önce atıl durumdaydı. Öğretmenlerle el ele verip görsel sanatlar öğretmenimizin öncülüğünde bodrum katını sanat galerisine dönüştürdük. Tüm öğretmen ve öğrencilerin katkı sunduğu sergiyi veliler ile vatandaşlar büyük beğeniyle gezdi” dedi

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat, daha önce atıl durumda olan ve depo olarak kullanılan zemin katı okuldaki tüm öğrenciler ve öğretmenlerin desteğiyle sanat amaçlı değerlendirdiklerini anlattı. Polat konuşmasına şöyle devam etti:

"Başarılı olan okulumuz bu sergiyle de başarının tesadüf olmadığını gösterdi. Sergide 2 bin parça iş çıkardık ve tüm öğrencileri katarak bunu gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz de buranın bu hale geleceğini düşünmediler başta ama artık burası hem onların hem velilerin hem de ziyaretçilerin gezip, görebileceği sanat galerisi halini aldı. Çok mutluyuz. Aynı zamanda öğrencileri güzel sanatlar lisesi ve üniversiteye de yönlendiriyoruz. Amacımız öğrencilerin boş zamanlarını iyi değerlendirmek, el becerilerini geliştirmek. Sergilediğimiz eserler yıl sonuna kadar burada kalacak. Önümüzdeki sezon da yeni eserler yapıp kendimizi daha da geliştireceğiz. En önemli amacımız bu konuda eğilimli öğrencilerimizi güzel sanatlar lisesi ile buluşturmak. Geçen yıl Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'ne il genelinde 40 öğrenci kazandırıldı. Bu öğrencilerin sekizi bizim okuldan. Bu yıl bunun en az iki katını hedefliyoruz."

ÖĞRENCİLER VE VELİLERİ DE MEMNUN

Öğrencilerden İrem Akçin, büyük emekle salonu hazırladıklarını belirterek, çizdikleri resimlerle bu galeriyi oluşturduklarını söyledi. Çok mutlu olduklarını anlatan Akçin, "Önceden burası bir depoydu, şimdi ise sergi alanı oldu. Sadece resim yeteneği olan değil, diğer öğrencilerin de katkıları var" diye konuştu.

Özgür Olgun, kendilerine imkân sağlayan öğretmenlerine teşekkür etti. "Daha önce okul çıkışında ve boş vakitlerimizde dışarıda dolaşıyorduk. Şimdi boş zamanlarımızda çizdiğimiz resimleri galerimize asıyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor. Ailelerimiz de sergiyi görünce bizimle gururlanıyor" diyen Olgun, bütün arkadaşlarının katkı vermesiyle güzel bir ortam oluştuğunu söyledi.

Veli Şilan Olcay, galeriyi gezdiğini ve çok beğendiğini belirterek, "Okuldan ve öğretmenlerden çok memnunuz. Herkesin emeğine sağlık. Çok güzel bir ortam olmuş" dedi.