Okul formalı müdür

Bursa’nın Orhaneli ilçesinin kırsal Erenler Mahallesi’ndeki Erenler İlk ve Ortaokulu Müdür vekili Bayram Yiğitbaşı, öğrencilerine okul forması giyme alışkanlığı kazandırmak ve onlarla empati kurabilmek için haftanın bir günü okul forması giyerek göreve geliyor. Yaklaşık yedi yıldır öğretmenlik yapan ve üç yıldır da bu okulda bulunan Yiğitbaşı, güler yüzü ve bu uygulaması sayesinde öğrencileri ile özel bir bağ kurdu.

'BAŞTA ŞAŞIRIYORLARDI'

Öğrencilerinin duygularını hissetmek için böyle davrandığını belirten Bayram Yiğitbaşı, "Duyguları paylaşmak çok güzel, bunu yaşamak istedim. Öğrenciler ilk günlerde çok şaşırdılar ama sonraları bu durum hoşlarına da gitti. Buradaki amacım çocuklarımızın motivasyonunu, okula severek, mutlu bir şekilde koşarak gelmelerini sağlamak ve aslında aramızda hiçbir ayrım olmadığını, bizlerin de onlar gibi olduğunu hissettirmekti" diye konuştu.

Haftanın bir günü forma giydiğini söyleyen Müdür Yiğitbaşı, törene formayla çıkarak çocukların gülümsemelerini, onların mutlu olmalarını görüp görevine devam ettiğini belirtti.

Kılık kıyafet açısından imkânı olmayan öğrencilerinin de olduğunu söyleyen Bayram Yiğitbaşı şöyle devam etti:

"Okulumuz bir köy okulu. İlkokulda 95, ortaokulda 85 öğrencimiz var. Sekiz köyden taşımalı sistemle 130 öğrenci geliyor. Tabii ki herkesin imkânları eşit olmuyor. Kılık kıyafet açısından fazla şansı olmayan öğrencilerimiz mevcut. Bu uygulamamda ki bir diğer amaç da forma giyme alışkanlığı kazandırmak ve empati kurmak, çocuklar açısından düşünebilmekti."

ÖĞRENCİLER MEMNUN

İlk zamanlar müdürlerinin forma giymesine şaşırdıklarını söyleyen öğrenciler ise bu durumdan oldukça memnun. Müdürlerini çok sevdiklerini belirten 7’nci sınıf öğrencisi Eda Altunok şunları söyledi:





"Müdürümüz bizim sadece müdürümüz değil, diğer öğretmenlerimiz de öyle. Onlar bizim annemiz, babamız, ağabeyimiz, ablamız gibiler. Müdürümüz, bizimle empati kurmak için okula bizim gibi giyinip geliyor ve biz onu kendimize daha yakın buluyoruz. Müdürümüzün bu uygulamasıyla okula severek geliyoruz. Okuldan korkmamamızı sağlıyor. ’Bugün dersler var ne yapacağız?’ gibi düşüncelerden ziyade eğlenmek ve eğlenerek öğrenmek için geliyoruz.”