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    Öğretmene performans sistemi tartışılıyor... Peki siz ne düşünüyorsunuz? İşte anketimiz

    Hürriyet Eğitim
    01.03.2018 - 17:32 | Son Güncelleme:

    MEB'in hazırlayarak paydaşlardan görüş almaya başladığı öğretmene performans sistemi yönetmelik taslağıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Peki sizin bu taslak yönetmelikle ilgili düşünceleriniz nedir?

    Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) ‘Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmelik Taslağı’nı hazırlayarak, YÖK aracılığıyla eğitim fakültelerine görüş almak için gönderdi. Taslak yönetmeliğe göre veliler, öğrenciler, okul idarecileri meslektaşları ve kendisi öğretmenlere not verecek. Bu uygulama bakanlığın koordinasyonunda her yıl gerçekleştirilecek. Öğretmenler ayrıca dört yılda bir de ‘Öğretmenlik Mesleği Yeterlilik Sınavı’na katılacak. Her iki uygulamadan elde edilen puanlar 100’lük sistemde puanlanacak ve öğretmenler A, B, C, D düzeylerine göre kategorilere ayrılacak. Değerlendirme sonucunda ‘D’ düzeyindeki öğretmenlerden başlanarak, ‘C ve B’ grubundaki öğretmenler yüz yüze veya uzaktan hizmet içi eğitime alınacak ve ardından il milli eğitim müdürlükleri, öğretmenleri yeniden bir sınava tabi tutacak. Bütün bunların sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda öğretmenlik yapanlara hizmet süreleri ve performans puanlarına göre, ek hizmet puanı veya başarı belgesi verilecek. Sözleşmeli öğretmenlerin notları, özleşmeleri yenilenirken gereken yıllık performans değerlendirme puanlarının hesaplanmasında da kullanılacak.

    Eğitimciler uygulamanın birçok sakıncası olabileceğini belirterek yönetmelik taslağıyla ilgili görüş ve önerilerini Milli Eğitim Bakanlığı’na iletmeye başladı.

    Etiketler: ÖĞRETMEN , MEB , Milli Eğitim Bakanlığı , öğretmene performans sistemi
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