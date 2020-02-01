Öğretmen eğitiminde ‘dijital’ dönüşüm dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21’inci yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırma amacı doğrultusunda öğretmenlere yönelik mesleki eğitimde dijital dönüşüm gerçekleştirmek için çalışıyor. Bakanlık bu kapsamda, aralarında Google, Cisco, Microsoft, Autodesk gibi uluslararası şirketlerle teknoloji üreten nesiller yetiştirmek için bir dizi işbirliği anlaşması yaptı. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, 21’inci yüzyıl becerileri arasında gösterilen algoritmik düşünme becerisinin, bir işlemi tamamlamak veya bir problemi çözmek için oluşturulan sistematik ve ayrıntılı işlemler bütünü olarak tanımlandığını söyledi. Bu beceri alanının okul öncesinden yükseköğretime kadar alınabileceğini belirten Boyacı, şöyle konuştu:

ONLINE VE YÜZ YÜZE EĞİTİM

“Bakanlık olarak teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilere 21’inci yüzyılın temel becerilerini kazandırabilmek için öğretmenlerin yetkinliklerinin arttırılması gerekiyor. Google, Microsoft, Cisco, Autodesk ile öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programı hazırlandı, Oracle ile işbirliği hazırlık süreci devam ediyor. Bu eğitimler online ve yüz yüze olmak üzere 30-80 saat arasında değişen programlar.

20 BİN ÖĞRETMEN BU ALANDA EĞİTİM ALACAK

Uluslararası bilişim ve teknoloji şirketleriyle yapılan protokollerle, önce bilişim ve tasarım öğretmenlerine, sonrasında da tüm öğretmenlere yazılım eğitimleri verilecek. Bu kapsamda Google ile algoritmik bilgi işlemsel düşünme, otomasyon, robotik, algoritma süreçleriyle ilgili imzalanan protokol kapsamında 2020 yılı içinde 20 bin öğretmen bu alanda eğitim alacak. Microsoft ile yapılan işbirliğiyle öğretmenlere Java ve C programlama dilleri ile nesne tabanlı programlama becerisi kazandırılması üzerine uluslararası akredite bir sertifika programı yürütüldü. Bu eğitimlere üç ayda 11 bin öğretmen katıldıb Cisco ile imzalanan protokol ile 7 bin öğretme Python programlama dili, siber güvenlik ve nesnelerin interneti konularında eğitim aldı.

ÖĞRENCİLER DE ÜRETİM YAPACAK

Stanford Üniversitesi ile de bir işbirliği yaptık. Öğretmenlerin sınıf içerisindeki her düzeydeki öğrenciye yönelik yenilikçi tasarım ve üretime yönelik mesleki gelişim etkinlik kitabı da tamamlandı. Mesleki gelişim eğitimleri, nisan ayı içinde başlatılacak. Bu çalışmayla, yenilikçi tasarım ve üretim, geleneksel yöntem ve tekniklerle birleştirilerek bilişim platformlarında öğrenciler tarafından da üretilebilir hale gelecek.

ULUSLARARASI YETERLİLİKLER İÇİN ULUSLARARASI KURULUŞLARLA MUTABAKAT HAZIR

Bilişim, tasarım ve tüm öğretmenler için UNESCO, BM ve Avrupa Birliği Yeterlik Çerçevesi ile ilgili çalışmalar da gelecek ay içinde tamamlanacak. Bu kapsamda, UNESCO ve BM ile Yeterlilik Çerçevesi'nin uygulanmasıyla ilgili teknik destek için ikili proje anlaşması konusunda mutabakata varıldı. Böylece, 1 milyona yaklaşan öğretmenimiz için ilgi, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda ve 21’inci yüzyıl becerilerinin kazandırılması doğrultusunda bilişim alanında kariyer çerçevesi oluşturmayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimizin tümünün yazılım, kodlama ve tasarımlarıyla ilgili edindikleri bilgi birikimleriyle alacakları sertifikalar, uluslararası geçerliliğe sahip olacak. Öğretmenler bu işbirlikleri sayesinde yazılım, kodlama dili, yenilikçilik, yapay zeka, inovasyon, akıllı cihazlar, ağların yönetimi gibi konularda uluslararası düzeyde geçerliliği olan sertifikalar alacak. Bu sertifikalar, dünyanın her yerinde geçerli olacak. Dünyada öğretmenlere yönelik bunun gibi geniş çaplı eğitim yok.

KİTAP YAZIM HAZIRLIKLARI DA SÜRÜYOR

Öğretmenlere yönelik dijital dönüşüm çalışmalarının en önemli bölümlerinden biri de öğrencilerin bilişim yetkinliklerinin arttırılması. Bu eğitimlerin içeriklere de yansıtılması konusunda Talim ve Terbiye Kurulu kitap hazırlama çalışmaları başlatıldı. Bilgi işlemsel düşünmeyle ilgili program ve kitaplar 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hazır olacak.”