MESS’den meslek lisesi öğrencilerine burs
MESS, üye işçilerin meslek lisesine giden çocuklarına yönelik verdiği burs miktarını arttırdı. Meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler ayda 290 TL, diğer bölümleri seçen öğrenciler ise ayda 145 TL burs alacak. Burs başvuruları, 31 Ekim’e kadar yapılabilecek.
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sanayiyi geleceğe taşıyacak gençlerin yetişmesi için verdiği bursun miktarını artırdı. Kendi alanında Türkiye’nin en büyüğü olan MESS Mesleki Eğitim Bursu, üye işyerlerindeki çalışanların meslek lisesinde okuyan çocuklarına veriliyor. Meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler ayda 290 TL, diğer bölümleri seçen öğrenciler ise ayda 145 TL burs alacak.
BUGÜNE KADAR 7 BİN GENÇ YARARLANDI
MESS Mesleki Eğitim Bursu’ndan bugüne kadar 7 binden fazla öğrenci yararlandı. Verilen burs tutarı da 20 milyon TL’ye ulaştı. Burs programından faydalanan gençlerin sayısının, 15 bini aşması hedefleniyor.
BAŞVURULAR 31 EKİM’E KADAR YAPILABİLECEK
Her öğretim yılının Eylül-Haziran ayları arasındaki 10 aylık süreyi kapsayan bursa başvurmak için öğrencilerin anne veya babasının MESS üyesi işyerlerinde çalışması gerekiyor. Başvuru için gereken tüm şartları karşılayan öğrenciler, 31 Ekim 2019 tarihine kadar www.messegitimbursu.com adresinden başvuru yapabilecek.
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