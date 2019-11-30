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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 30.11.2019 - 13:49, Son Güncelleme:/

Meslek lisesi öğrencileri köylerdeki bilgisayarları onarıyor

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri bir yandan mesleklerini öğrenirken diğer yandan da üç yıl önce başlattıkları ‘Kırsalda teknolojik kalkınma projesi’ kapsamında köy okullarındaki bilgisayarların bakım ve onarımını üstleniyor.

Meslek lisesi öğrencileri köylerdeki bilgisayarları onarıyor
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Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü'nde okuyan bir grup öğrenci, bilişim ekipmanı olmayan köy okullarına hayırseverlerin de desteğiyle bilgisayar temin ediyor. Köy köy dolaşarak okullara bilişim desteği veren öğrenciler, gidemedikleri okulların bilgisayarlarının bakım ve onarımını ise Hassa ilçesindeki atölyelerinde yapıyor. Öğrenciler, öğretmenlerinin öncülüğünde Hassa ilçesinin 40 köy okuluna bilişim desteği verdi.

Okulun bilişim teknolojileri öğretmeni ve projenin koordinatörü Hasan Faruk Balcı, öğrencilerin aldıkları uygulamalı eğitim sonunda ‘Kırsalda teknolojik kalkınma projesi’ni uygulamaya koyduklarını söyledi. Projeye üç yıl önce başladıklarını, şimdiye kadar yaklaşık 40 okula ulaştıklarını belirten Balcı, şöyle konuştu:
"Yaptığımız çalışmalarda amacımız bir yandan öğrencilerimizin uygulamalı eğitimini alarak kendini geliştirmesi diğer yandan da yaptıkları çalışmalarla  kırsaldaki okullarımıza destek olmak. Onlara bilgisayarların bakım onarımı, yazılımlarının yenilenmesi gibi yardımlarda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra bilgisayar eksiği olanlara da bilgisayar temininde de bulunuyoruz. Ayrıca önümüzdeki günlerde de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 'Fikir sizden, uygulama sizden' projesine gönüllü olarak katılarak devam ettirdiğimiz uygulamayı daha da geliştirerek sürdürmeyi düşünüyoruz. Proje tamamen gönüllülük esasına dayalı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

11’inci sınıf öğrencilerinden Hasan Hakan Torun, derste öğrendiklerini proje sayesinde uygulama fırsatı bulduklarını anlattı. Projede gönüllü olarak yer aldığını belirten Torun, “Kırsaldaki öğrencilerin bilim ve bilişimden uzak kalmaması için çalışıyoruz. Yardım edebildiğimiz için de mutluyuz” dedi.

Öğrencilerin proje kapsamında bilişim desteğinde bulunduğu okullardan ilçe merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Amanos Dağı'nın eteklerindeki Güvenç İlkokulu Müdürü Abdullah Akgün ise projeden memnun olduklarını söyledi. İlçedeki bir okulun kırsal kesimlerdeki okullara bilişim desteği sağladığını duyup onlarla iletişime geçtiklerini anlatan Akgün, "Projeyi yürüten arkadaşlarla iletişime geçtikten kısa bir süre sonra malzemeleriyle birlikte okulumuzu ziyaret etti. Arızalı bilgisayarımızı alıp onun yerine yeni bir bilgisayar taktılar. Projeyi yöneten arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kırsal kesimlerdeki okullarımızın bu tür desteklere ciddi manada ihtiyaçları var. Bilgisayarlarımız arızalandığında muhatap bulmakta zorluk yaşıyoruz. Arkadaşlar bu konuda bizlerin en büyük destekçileri oldu" diye konuştu.

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