Meslek liselilere istihdamda öncelik tanınacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimde atılan adımlarla ilgili bilgi verdi. Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıkladıktan sonra mesleki ve teknik eğitimde kısa sürede çok önemli adımlar atıldığını, yıllardan beri şikayet edilen konularda sorunları çözen mevzuat değişikliklerinin birer birer yürürlüğe girdiğini söyledi. Mesleki eğitim verilen tüm alanlarda sektörlerle sıkı bir işbirliği seferberliği başlattıklarını da belirtti.

Mesleki ve teknik eğitim kapsamındaki üretimde hazine kesintisinin yüzde 15'ten yüzde 1'e düşürüldüğünü hatırlatan Selçuk, "Bu konuda okullarımızda hazine kesintisinin yüksek olduğundan şikayet vardı. Maliye ve Hazine Bakanlığımızla konuyu ayrıntılı değerlendirdik, mesleki ve teknik eğitime bağlı okullarda uygulamalı eğitimi güçlendiren döner sermaye kapsamında yapılan üretimin teşvik edilmesi amacıyla gelirin hazine kesintisinin yüzde 15'ten yüzde 1'e düşürülmesi sağlandı" dedi.

MESLEKİ EĞİTİM ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA UYUMLU HALE GETİRİLDİ

Mesleki ve teknik eğitimde müfredatın sürekli güncellenmesinin önemli olduğunu belirten Selçuk, bu konuda öğretimi yapılan tüm alan ve dal programlarının Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere uyumu konusundaki çalışmanın geçen yılın ekim ayında tamamlandığını söyledi. Selçuk, bu çalışmayla mesleki ve teknik Anadolu liselerinde uygulanan 54 alan ve 199 dal programının ve mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi verilen 27 alan ve 142 dal programının tamamının yürürlüğe giren ulusal meslek standartları (209 UMS) ve ulusal yeterliliklerle (161 UY) uyumlu hale getirildiğini belirtti.

TÜM SEKTÖRLERLE GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

Bakan Selçuk, mesleki ve teknik eğitimin doğası gereği sektörle yakın işbirliği gerektirdiği, bu konuya sistematik yaklaştıklarını söyledi. Geleceğin güçlü Türkiye’si için nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek üzere tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Selçuk, şöyle devam etti: "Bakanlık olarak meslek liselerindeki tüm alanlarda iş dünyasıyla işbirliği yaptık. Meslek liselerinde 53 alanda iş dünyasıyla imzalanmış 128 protokol yürütüyoruz. Sektörle birlikte planlanan eğitimleri almış meslek lisesi öğrencilerimize istihdamda öncelik tanınacak. Dolayısıyla bu yıl tercih yapacak öğrencilerimize mesleki ve teknik eğitimi bir alternatif olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 54 farklı alanda eğitim veriliyor. 2018 yılı eylül ayına kadar geçmiş yıllarda imzalanmış ve yürürlüğü devam eden, sektörle 34 alanda imzalanmış 79 işbirliği protokolü var. Bu tarihten sonra süreci daha sistematik şekilde yönettik.

Son yedi ayda 53 alanda 49 yeni işbirliği protokolü imzaladık. İSO, İTO, İTÜ ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul'daki mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesiyle ilgili protokol, TOBB ile 81 ildeki 81 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsayan protokol, 49 yeni protokolden sadece iki örnek. Benzer şekilde ASELSAN ile İTÜ mesleki ve teknik Anadolu liselerinin kurulması ve Savunma Sanayi Başkanlığımız ve HAVELSAN ile işbirliklerimiz yeni alanlardaki yaklaşıma güzel örnekler oluşturuyor."

DİĞER BAKANLIKLARLA ORTAKLIKLAR

Mesleki ve teknik eğitimde, sadece sektörle işbirliklerini güçlendirmediklerini, aynı zamanda diğer bakanlıklarla da bu konuda çok önemli adımlar attıklarını belirten Selçuk, şunları söyledi:

"Bu konuda ilk adımı Kültür ve Turizm Bakanlığımızla attık ve turizm alanında nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere çok önemli bir işbirliği başlattık. Sanayi ve Teknoloji, Adalet, Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarımızla ilgili alanlardaki işbirliklerimizi güçlendirdik. En son Gençlik ve Spor Bakanlığımızla spor liselerini de içerecek şekilde kapsamlı bir işbirliği yaptık."

ALAN ÖĞRETMENİ OLMA KOŞULU

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yaptıkları iyileştirme alanlarına yönelik toplantılarda en fazla şikayetin bu okullardaki müdürlerin mesleki ve teknik alan dışı olması konusu olduğunu anlatan Selçuk, yönetmelik değişikliğiyle bu kurumlara müdür atanmasında, alan öğretmeni olma şartını getirdiklerini söyledi. Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki imkânların ve altyapının oldukça iyi olduğunu belirten Selçuk, sadece tek bir alanda eğitim verilmesi kısıtı nedeniyle bu okullarda kapasite olmasına rağmen öğrenci sayısını artıramadıklarını açıkladı. Bu konuda da düzenleme yaptıklarını belirtti.

Bakan Selçuk, yaptıkları yönetmelik değişikliğiyle daha önce sadece bir meslek alanında eğitim hizmeti sunabilen tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğretim programı, öğretmen kaynağı, atölye donanımı ve benzeri özellikler bakımından birbiriyle ilişkili üç meslek alanında eğitim hizmeti sunabileceklerini hatırlattı.

KALFALIK VE USTALIK SINAVLARI ARTIK İKİ AYDA BİR

Bakan Selçuk, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışında olanların hayat boyu öğrenme kapsamında kalfalık ve ustalık sınavlarına erişimlerinin önemli olduğunu söyledi. Düzenlemelerle, toplu olarak yılda iki kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarının artık iki ayda bir düzenlenebileceğini belirten Selçuk, bazı il ve mesleki eğitim merkezlerinde bu sınavların her ay yapılmasına da imkân sağlandığını anlattı. Selçuk ayrıca teorik sınavın e-Sınav olarak ilk uygulamasını da geçen ay Ankara'da yaptıklarını vurguladı.

ALAN ÖĞRETMENLERİNİN İŞBAŞI EĞİTİMLERİ

Mesleki ve teknik eğitimde attıkları adımların sürdürülebilirliğini sağlamada en önemli alanın mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi olduğunu belirten Selçuk, "2019’da 8 bin 400 öğretmenimizi kapsayan çok sayıda işbaşı ve mesleki gelişim eğitimini bir paket halinde uygulamaya koyduk. 2019’un ilk dört ayında bu kapsamda 1723 öğretmenin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi tamamlandı" diye konuştu.

‘KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ’ DÖNEMİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında kalitenin arttırılması için önemli bir adım attıklarını da hatırlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Mesleki ve teknik eğitim kurumları kalite güvencesi yönergesini ilk kez hazırladık ve yürürlüğe soktuk. Kalite güvencesi yönergesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yılda bir kez kendi öz değerlendirme raporunu hazırlayacak. Öz değerlendirme raporu her okulun kendi imkânları ve belirlenen temalarda hedeflerini, hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri nasıl iyileştirecekleri ve hedefler doğrultusunda yaptıklarını kanıta dayalı bir şekilde içerecek. Mesleki ve teknik eğitim kurumları beş yılda en az bir kez kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulacak. Yönergeye göre kurumsal dış değerlendirme ekibinde sektör temsilcileri de bulunabilecek."