Meslek liselilere istihdamda öncelik tanınacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMeslek liselilere istihdamda öncelik tanınacak
GeriEğitim Meslek liselilere istihdamda öncelik tanınacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
14.05.2019 - 12:28, Son Güncelleme:/

Meslek liselilere istihdamda öncelik tanınacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İş dünyasıyla birlikte planlanan eğitimleri almış meslek lisesi öğrencilerimize istihdamda öncelik tanınacak. Dolayısıyla bu yıl tercih yapacak öğrencilerimize mesleki ve teknik eğitimi bir alternatif olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Meslek liselilere istihdamda öncelik tanınacak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimde atılan adımlarla ilgili bilgi verdi. Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıkladıktan sonra mesleki ve teknik eğitimde kısa sürede çok önemli adımlar atıldığını, yıllardan beri şikayet edilen konularda sorunları çözen mevzuat değişikliklerinin birer birer yürürlüğe girdiğini söyledi. Mesleki eğitim verilen tüm alanlarda sektörlerle sıkı bir işbirliği seferberliği başlattıklarını da belirtti.

Mesleki ve teknik eğitim kapsamındaki üretimde hazine kesintisinin yüzde 15'ten yüzde 1'e düşürüldüğünü hatırlatan Selçuk, "Bu konuda okullarımızda hazine kesintisinin yüksek olduğundan şikayet vardı. Maliye ve Hazine Bakanlığımızla konuyu ayrıntılı değerlendirdik, mesleki ve teknik eğitime bağlı okullarda uygulamalı eğitimi güçlendiren döner sermaye kapsamında yapılan üretimin teşvik edilmesi amacıyla gelirin hazine kesintisinin yüzde 15'ten yüzde 1'e düşürülmesi sağlandı" dedi.

MESLEKİ EĞİTİM ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA UYUMLU HALE GETİRİLDİ
Mesleki ve teknik eğitimde müfredatın sürekli güncellenmesinin önemli olduğunu belirten Selçuk, bu konuda öğretimi yapılan tüm alan ve dal programlarının Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere uyumu konusundaki çalışmanın geçen yılın ekim ayında tamamlandığını söyledi. Selçuk, bu çalışmayla mesleki ve teknik Anadolu liselerinde uygulanan 54 alan ve 199 dal programının ve mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi verilen 27 alan ve 142 dal programının tamamının yürürlüğe giren ulusal meslek standartları (209 UMS) ve ulusal yeterliliklerle (161 UY) uyumlu hale getirildiğini belirtti.

TÜM SEKTÖRLERLE GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ
Bakan Selçuk, mesleki ve teknik eğitimin doğası gereği sektörle yakın işbirliği gerektirdiği, bu konuya sistematik yaklaştıklarını söyledi. Geleceğin güçlü Türkiye’si için nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek üzere tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Selçuk, şöyle devam etti: "Bakanlık olarak meslek liselerindeki tüm alanlarda iş dünyasıyla işbirliği yaptık. Meslek liselerinde 53 alanda iş dünyasıyla imzalanmış 128 protokol yürütüyoruz. Sektörle birlikte planlanan eğitimleri almış meslek lisesi öğrencilerimize istihdamda öncelik tanınacak. Dolayısıyla bu yıl tercih yapacak öğrencilerimize mesleki ve teknik eğitimi bir alternatif olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 54 farklı alanda eğitim veriliyor. 2018 yılı eylül ayına kadar geçmiş yıllarda imzalanmış ve yürürlüğü devam eden, sektörle 34 alanda imzalanmış 79 işbirliği protokolü var. Bu tarihten sonra süreci daha sistematik şekilde yönettik.

Son yedi ayda 53 alanda 49 yeni işbirliği protokolü imzaladık. İSO, İTO, İTÜ ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul'daki mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesiyle ilgili protokol, TOBB ile 81 ildeki 81 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsayan protokol, 49 yeni protokolden sadece iki örnek. Benzer şekilde ASELSAN ile İTÜ mesleki ve teknik Anadolu liselerinin kurulması ve Savunma Sanayi Başkanlığımız ve HAVELSAN ile işbirliklerimiz yeni alanlardaki yaklaşıma güzel örnekler oluşturuyor."

DİĞER BAKANLIKLARLA ORTAKLIKLAR
Mesleki ve teknik eğitimde, sadece sektörle işbirliklerini güçlendirmediklerini, aynı zamanda diğer bakanlıklarla da bu konuda çok önemli adımlar attıklarını belirten Selçuk, şunları söyledi:
"Bu konuda ilk adımı Kültür ve Turizm Bakanlığımızla attık ve turizm alanında nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere çok önemli bir işbirliği başlattık. Sanayi ve Teknoloji, Adalet, Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarımızla ilgili alanlardaki işbirliklerimizi güçlendirdik. En son Gençlik ve Spor Bakanlığımızla spor liselerini de içerecek şekilde kapsamlı bir işbirliği yaptık."

ALAN ÖĞRETMENİ OLMA KOŞULU
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yaptıkları iyileştirme alanlarına yönelik toplantılarda en fazla şikayetin bu okullardaki müdürlerin mesleki ve teknik alan dışı olması konusu olduğunu anlatan Selçuk, yönetmelik değişikliğiyle bu kurumlara müdür atanmasında, alan öğretmeni olma şartını getirdiklerini söyledi. Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki imkânların ve altyapının oldukça iyi olduğunu belirten Selçuk, sadece tek bir alanda eğitim verilmesi kısıtı nedeniyle bu okullarda kapasite olmasına rağmen öğrenci sayısını artıramadıklarını açıkladı. Bu konuda da düzenleme yaptıklarını belirtti.

Bakan Selçuk, yaptıkları yönetmelik değişikliğiyle daha önce sadece bir meslek alanında eğitim hizmeti sunabilen tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğretim programı, öğretmen kaynağı, atölye donanımı ve benzeri özellikler bakımından birbiriyle ilişkili üç meslek alanında eğitim hizmeti sunabileceklerini hatırlattı.

KALFALIK VE USTALIK SINAVLARI ARTIK İKİ AYDA BİR
Bakan Selçuk, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışında olanların hayat boyu öğrenme kapsamında kalfalık ve ustalık sınavlarına erişimlerinin önemli olduğunu söyledi. Düzenlemelerle, toplu olarak yılda iki kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarının artık iki ayda bir düzenlenebileceğini belirten Selçuk, bazı il ve mesleki eğitim merkezlerinde bu sınavların her ay yapılmasına da imkân sağlandığını anlattı. Selçuk ayrıca teorik sınavın e-Sınav olarak ilk uygulamasını da geçen ay Ankara'da yaptıklarını vurguladı.

ALAN ÖĞRETMENLERİNİN İŞBAŞI EĞİTİMLERİ
Mesleki ve teknik eğitimde attıkları adımların sürdürülebilirliğini sağlamada en önemli alanın mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi olduğunu belirten Selçuk, "2019’da 8 bin 400 öğretmenimizi kapsayan çok sayıda işbaşı ve mesleki gelişim eğitimini bir paket halinde uygulamaya koyduk. 2019’un ilk dört ayında bu kapsamda 1723 öğretmenin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi tamamlandı" diye konuştu.

‘KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ’ DÖNEMİ
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında kalitenin arttırılması için önemli bir adım attıklarını da hatırlatan Selçuk, şöyle konuştu:
"Mesleki ve teknik eğitim kurumları kalite güvencesi yönergesini ilk kez hazırladık ve yürürlüğe soktuk. Kalite güvencesi yönergesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yılda bir kez kendi öz değerlendirme raporunu hazırlayacak. Öz değerlendirme raporu her okulun kendi imkânları ve belirlenen temalarda hedeflerini, hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri nasıl iyileştirecekleri ve hedefler doğrultusunda yaptıklarını kanıta dayalı bir şekilde içerecek. Mesleki ve teknik eğitim kurumları beş yılda en az bir kez kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulacak. Yönergeye göre kurumsal dış değerlendirme ekibinde sektör temsilcileri de bulunabilecek."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber

Kaydı silinen öğrenci KDK kararıyla okuluna döndü

Meslek liselilere istihdamda öncelik tanınacak

YKS’ye son bir ay kala uzmanlardan öneri: Çözmek yetmez analiz edin

OECD: Türkiye’de beş öğretmenden biri dijital beceride yetersiz