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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 29.11.2019 - 13:29, Son Güncelleme:/

MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu

MEB tarafından yayımlanan 2019-2023 Stratejik Planı'na göre, öğretim programları tüm kademelerde bütünsel, yetenek kümeleri ile ilişkilendirilmiş, esnek ve modüler yapılar olarak yeniden yapılandırılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinde 2019-2023 Stratejik Planı yayımlandı. 2023 Eğitim Vizyonu ışığında hazırlanan stratejik planla, eğitimin beş yıllık yeni yol haritası belirlendi. Stratejik planda yer alan hedeflere göre, öğretim programları tüm kademelerde bütünsel, yetenek kümeleri ile ilişkilendirilmiş, esnek ve modüler yapılar olarak yeniden yapılandırılacak. Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerin her düzeydeki yeterliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurulacak. Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan, ‘beceri temelli yabancı dil yeterlikleri’ sistemine geçilecek. Bakanlık, öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşümle Türkiye'nin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin eşit öğrenme ile öğretme fırsatlarını yakalamalarını, öğrenmenin sınıf duvarlarını aşmasını sağlamayı hedefliyor.

ÖĞRETMENLERE YENİ MESLEKİ GELİŞİM MODELİ
Stratejik plan kapsamında yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla ‘veriye dayalı yönetim yapısı’na geçilecek. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modeli oluşturulacak. Ayrıca eğitimin niteliğinin arttırılması ve okullarda planlı yönetim anlayışının yerleşmesi amacıyla bütçe ile plan bağını kuran verimli bir finansman modeli oluşturulacak.

FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN NİTELİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK
Okulöncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimlerini sağlamayı amaçlayan bakanlık, erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığını artıracak, temel eğitimde yenilikçi uygulamalara yer verecek. Ortaöğretim sisteminin de değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin entelektüel sermayesini arttırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek hedefiyle fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği güçlendirilecek. Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği de artırılacak.

EĞİTİMDE ADALET TEMELLİ YAKLAŞIM MODELİ GELİŞTİRİLECEK
Özel gereksinimli öğrencilerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkan veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) yapılanması kurulacak. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli geliştirilecek. Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrenciler, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecek.

DESTEKLEYİCİ ÖZEL ÖĞRETİM YAPISINA GEÇİLECEK
Mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve iş gücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenecek. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programları geliştirilecek, beşeri ve fiziki altyapı iyileştirilecek, ‘eğitim-istihdam-üretim’ ilişkisi güçlendirilecek. Bakanlık, yeni dönemde uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullar için destekleyici bir özel öğretim yapısına geçmeyi hedefliyor. Ayrıca özel öğretim kurumlarının yönetim ve teftiş yapısı güçlendirilecek. Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini arttırmaya yönelik de düzenlemeler yapılacak.

HEDEFLER BELİRLENİRKEN 60 BİN PAYDAŞLA ANKET YAPILDI
Öte yandan, plan kapsamında MEB okul ve kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ile il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli 60 bin ilgilinin katılımıyla ‘Paydaş Anketi’ gerçekleştirildi. Stratejik plandaki hedefler, paydaşların bu ankete verdiği yanıtların ışığında belirlendi. Anketi yanıtlayanlar sırasıyla hayat boyu öğrenme, zorunlu eğitim, okul öncesi eğitim ile eğitimde teknoloji kullanımına yönelik faaliyetleri en çok memnun oldukları alanlar arasında gösterdi. Katılımcılar, beş yıllık süreçte en çok öncelik verilmesi gereken alanların sırasıyla ‘öğretmen politikaları, öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler, öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımı, zorunlu eğitim faaliyetleri ve öğretim programları’ olduğu görüşünü paylaştı.

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