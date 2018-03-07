Liseli gençler, dergi hayallerini gerçekleştirdi

Günümüz internet çağında gençlerin kültür, sanat ve edebiyata ilgi göstermemesi olabildiğince eleştirilirken, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtindeki Atakent Anadolu Lisesi'nin 4'üncü sınıfında eğitim gören 17 yaşındaki 5 genç, örnek bir faaliyete imza attı.

Tamamen amatör bir ruhla yola çıkan gençler, yıllardır içlerinde tutku haline gelen kültür-sanat dergisini çıkarmak için kolları sıvadı. Liseli gençler Doğan Deniz Yakıcı, Taha Sefalı, Lal Ütün, Ayşe İrem Demet ve Ahmet Emre Coşar edebiyat öğretmenleri Gülsen Bakmezci'nin desteğiyle çalışmalara başladı.

Yaklaşık 2 ay süren yoğun bir çalışmanın ardından ‘Saksı’ adını verdikleri derginin hazırlıklarını tamamlayan gençler, harçlıklarından ayırdıkları paralarla 36 sayfalık dergiyi bastırdı.

Saksı Dergisi'nin Yazı İşleri Müdürü Doğan Deniz Yakıcı, derginin ilk sayısını ellerine aldıklarında duydukları heyecanı ve mutluluğu kelimelerle tarif edemeyeceğini anlattı.

Arkadaşlarıyla yıllardır kurdukları dergi hayallerinin gerçekleştiğini anlatan Yakıcı, "Dergimizi çıkarma amacımız, konuşmaktan bu denli uzaklaşmakta olduğumuz bir çağda farkındalık yaratmaktı. Böylesine genç bir yaşta dünyaya küçük bir iz bırakma hevesi hep içimizdeydi. Planlarımız dergimizi uzun yıllar devamlı bir şekilde çıkartabilmek üzerine. Bitmesini istemediğiniz bir dergi çıkarmak hazırlamak istedik. Başardığımıza inanıyoruz. Amacımız hiç bir zaman maddi bir çıkar olmadı. Yahut bir gün olsun maddi bir kaygıya düşmedik. Ne de olsa 'boyadan kazanıyoruz' biz" dedi.

Yakıcı, Saksı Dergisi'nin beyannamesinde şu ifadelerin yer aldığını söyledi:

"Biz edebiyatı seven edebiyat sayesinde bir araya gelen küçük bir topluluğuz. Biz bu topluluğa sizin de katılmanızı ve bu yolda sizinle beraber yürümeyi istiyoruz. Maksadımız; herhangi bir düşüncenin ve kalıbın etkisinde kalmadan, içinde bulunduğumuz hayata farklı pencerelerden bakmaya çalışarak, güncel, kültürel ve edebi konuları işleyen bir dergi olmak. İşte bu yüzdendir ki eli kalem tutan bütün tanışlarımızla tek çatı altında toplamaya çalışmamız.

Amacımız hissettiklerimizi, düşündüklerimizi ve yaşadıklarımızı sizinle paylaşmak. Amacımız konuşmaktan bu denli uzaklaştığımız bir çağda sizinle sohbet imkanı yaratmak. Sizinle beraber düşünmek ve yaşamı anlamlandırmak adına bir adım atmak. Bir okulun çatı katında, kaloriferin yanında beyanname yazmaya çalışan 5 kişiyiz. Başlıyoruz."

TUTKUMUZU HAYATA GEÇİRDİK

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Taha Sefalı ise arkadaşlarıyla bir tutkuyu hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını anlattı.

Derginin gördüğü ilgiden çok memnun olduklarını belirten Sefalı, "Okuduklarımızı, yaşadıklarımızı anlatmak istiyorduk. Bunu da dergi bağlamında yaptık. Zamanımızı, enerjimizi ve paramızı bu dergi yolunda çekinmeden harcadık. Ortaya çıkardığımız bu dergi kendimizi sanata edebiyata iyice ait hissetmemizi sağladı. Derginin ilk günlerine dönüp baktığımızda hem yazılarımızın hem de dostluğumuzun geliştiğini farkına varıyorum. Bize cesaret veren, güvenlerini hissettiren bütün tanışlarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Derginin editörleri Lal Ütün, Ayşe İrem Demet ve Ahmet Emre Coşar ise ilk sayıda edebiyata ağırlık verdiklerini ancak derginin genelinde tüm sanat dallarından ögelerin yer aldığını söyledi.