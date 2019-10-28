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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Eğitim SERVİSİ
Haber Giriş: 28.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

LGS 2020’nin planlaması tamam

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimle ilgili çözüm bekleyen üç sorunu ‘okullar arasındaki farklar’, ‘öğretmen eğitimi’ ve ‘dünyayı okumada yaşanan sorunlar’ olarak sıraladı.

LGS 2020’nin planlaması tamam
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Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında liseye başlayacak öğrenci sayısında 2019’a göre önemli bir artış olduğunu da hatırlatarak, 81 il için planlamaların tamamladığını belirtti. Selçuk AA’ya ve TVnet kanalına yaptığı açıklamalarda özetle şöyle dedi:

LİSEYE GEÇECEKLERDE ÖNEMLİ ARTIŞ

“2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019 yılına göre önemli bir artış söz konusu. 2020 LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirme süreci çalışmalarımıza bir ay öncesinden başlamıştık. Bakan Yardımcım Mahmut Özer başkanlığında arkadaşlarımız her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımları değerlendirdiler. Sorunu olan illerde yapılabilecekler ve alınacak tedbirler kararlaştırıldı ve uygulamaya konuldu. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu süreci de 2019 yılı yerleştirmelerinde olduğu gibi başarıyla yönetecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz.

ÖĞRETMEN AÇIĞIMIZ VAR

Yabancı dil ve sınıf öğretmenliği gibi alanlarda açığımız var. Kaç kadro ihtisas edebileceğimizle ilgili bir durum bu. Elimizde olsa yaparız zaten. Ancak bu benim masa başında verebileceğim bir karar değil. Hükümet meselesi ve mali boyutları var. Kadrolu öğretmen sayısının artması, ekonomik imkânlara bağlı. Şubat ataması için de çalışmalar sürüyor. Atama bekleyen öğretmenlerimiz onlar için bir yüreğin attığını bilsinler.
Eğitimde en büyük sorun sınav anaforuna sebep olan şartlar, yani okullar arasındaki farklar. Bunu çözmeden bütünsel, tüm evlatlarımız için bir şey yapamayız. Zaman ve finansmana ihtiyaç var. Bunun için teknik kapasite ve stratejiye sahibiz.

DÜNYA BAŞKA BİR YERE GİDİYOR

Şangay ve Tokyo’daki lise öğrencilerinin ders programlarına baktığımda tedirgin oluyorum. Dünya başka bir yere, dördüncü büyük kırılmaya gidiyor. Çocuklarımızı 2040’lı yıllara hazırlamalıyız.

Çin ve Avustralya’dan sonra bir eğitim bakanlığı olarak yapay zeka stratejisi ortaya koyan üçüncü ülke olmak için çalışıyoruz. Dördüncü kırılma dönemine gidiyoruz. Her şeyde otomasyon bizi bekliyor. Başka bir çağ geliyor ve benim Taş Devri’nde hissedeceğim farklı bir çağ. Çocuklarımıza bu becerileri, dili kazandırmamız gerekiyor. Bu nedenle tasarım ve beceri atölyeleri çok hayati.

HERKES ÜNİVERSİTE OKUMAMALI 

Herkes üniversite okumamalı. İngiltere’de yüzde 50, bu yıl üniversite okumuyor. Ekonomi için, çocuklarımız için mesleki eğitimin güçlendirilmemiz lazım. Bütün illerimizde sektör analizi yaptık. Yüzde 20 civarında bir örtüşme var. Bunu yükseltmemiz lazım. Türkiye’de hakemlikle ilgili okul yok. Bununla ilgili okul kuruyoruz. İTÜ’de meslek lisesi kuruldu. İş garantili okullar bunların hepsi.” 

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