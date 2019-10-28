LGS 2020’nin planlaması tamam

Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında liseye başlayacak öğrenci sayısında 2019’a göre önemli bir artış olduğunu da hatırlatarak, 81 il için planlamaların tamamladığını belirtti. Selçuk AA’ya ve TVnet kanalına yaptığı açıklamalarda özetle şöyle dedi:

LİSEYE GEÇECEKLERDE ÖNEMLİ ARTIŞ

“2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019 yılına göre önemli bir artış söz konusu. 2020 LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirme süreci çalışmalarımıza bir ay öncesinden başlamıştık. Bakan Yardımcım Mahmut Özer başkanlığında arkadaşlarımız her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımları değerlendirdiler. Sorunu olan illerde yapılabilecekler ve alınacak tedbirler kararlaştırıldı ve uygulamaya konuldu. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu süreci de 2019 yılı yerleştirmelerinde olduğu gibi başarıyla yönetecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz.

ÖĞRETMEN AÇIĞIMIZ VAR

Yabancı dil ve sınıf öğretmenliği gibi alanlarda açığımız var. Kaç kadro ihtisas edebileceğimizle ilgili bir durum bu. Elimizde olsa yaparız zaten. Ancak bu benim masa başında verebileceğim bir karar değil. Hükümet meselesi ve mali boyutları var. Kadrolu öğretmen sayısının artması, ekonomik imkânlara bağlı. Şubat ataması için de çalışmalar sürüyor. Atama bekleyen öğretmenlerimiz onlar için bir yüreğin attığını bilsinler.

Eğitimde en büyük sorun sınav anaforuna sebep olan şartlar, yani okullar arasındaki farklar. Bunu çözmeden bütünsel, tüm evlatlarımız için bir şey yapamayız. Zaman ve finansmana ihtiyaç var. Bunun için teknik kapasite ve stratejiye sahibiz.

DÜNYA BAŞKA BİR YERE GİDİYOR

Şangay ve Tokyo’daki lise öğrencilerinin ders programlarına baktığımda tedirgin oluyorum. Dünya başka bir yere, dördüncü büyük kırılmaya gidiyor. Çocuklarımızı 2040’lı yıllara hazırlamalıyız.

Çin ve Avustralya’dan sonra bir eğitim bakanlığı olarak yapay zeka stratejisi ortaya koyan üçüncü ülke olmak için çalışıyoruz. Dördüncü kırılma dönemine gidiyoruz. Her şeyde otomasyon bizi bekliyor. Başka bir çağ geliyor ve benim Taş Devri’nde hissedeceğim farklı bir çağ. Çocuklarımıza bu becerileri, dili kazandırmamız gerekiyor. Bu nedenle tasarım ve beceri atölyeleri çok hayati.

HERKES ÜNİVERSİTE OKUMAMALI

Herkes üniversite okumamalı. İngiltere’de yüzde 50, bu yıl üniversite okumuyor. Ekonomi için, çocuklarımız için mesleki eğitimin güçlendirilmemiz lazım. Bütün illerimizde sektör analizi yaptık. Yüzde 20 civarında bir örtüşme var. Bunu yükseltmemiz lazım. Türkiye’de hakemlikle ilgili okul yok. Bununla ilgili okul kuruyoruz. İTÜ’de meslek lisesi kuruldu. İş garantili okullar bunların hepsi.”