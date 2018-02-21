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    Lise ve ortaokullar için sınav dönemi yaklaşıyor... İşte en bilinen sınav klişeleri

    Eylül YÜCESAN
    21.02.2018 - 17:42 | Son Güncelleme:

    Ortaokul ve liseliler için sınav zamanı yaklaşırken akıllara öğrenciler arasında en yaygın olan klişeler geliyor. “Sınava son üç gün kala çalışırım”, “bir gün kala çalışırım” “şimdi uyuyayım, yarın sabah erken kalkıp çalışırım”ın da aralarında bulunduğu en bilinen klişeleri derledik.

    Lise ve ortaokul öğrencileri için bir-iki hafta sonra okul sınavları başlıyor. Her zaman olduğu gibi bu dönemlerde akıllara sınav klişeleri geliyor ki, bunlar bazen gerçekten öğrenci performansına yansıyabiliyor. Henüz vakit varken, öğrenciler arasında en yaygın olan klişeleri hatırlatmak istedik. Bu hatalara düşmeyin diye.

    İşte en bilinen sınav klişelerinden bazıları: 

    1- “Sınava son üç gün kala çalışırım” diye düşünüp, sınava bir gün kala arkadaşlardan not istemek.
    2- “Şimdi yatıp uyuyayım, yarın sabah erken kalkıp ders çalışırım” dedikten sonra sabah 05.00’e saati kurmak. Tabii ki o saatte uyanamamak.
    3- Sınava 2 ders kala arkadaşa, “hiçbir şey bilmiyorum, bana da anlatsana” dedikten sonra hipnoz olmuş bir şekilde anlattıklarını dinlemek.
    4- Sınav başlamadan sıraya kopya yazıp, “kopyayla geçerim” diye düşündükten sonra hoca görür korkusuyla kopyaları silmek.
    5- Daha önce defalarca tekrarladığınız bilgileri, sınavda soruyu okuduğunuzda aklınızdan uçup gitmesiyle ortaya çıkan tablo: “Neydi bunun cevabı, bulamıyorum, düşün, düşün…”
    6- Bu soruyu “yapamıyorum” dediğinizde etrafa bakınca herkesin tıkır tıkır sınav kağıdını doldurduğunu veya kopya çektiğini görmek.
    7- Soruları cevapladıktan sonra, “bu sorudan şu kadar puan alsam, diğerinden de bu kadar…” diye hesaplamalar yapmak.
    8- Öğretmenin “kağıtlarınızı kapatın” cümlesinden sonra kağıtların üstüne yatıp gömülmek.
    9- Sınav zamanında “hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz, hocam sınav kağıtlarında A-B var mı, hocam bitiren çıkabilir mi, sınavın bitmesine kaç dakika kaldı?” gibi sonu gelmez sorular sormak.
    10- Yazılı sınav olduktan sonra, “Sınav keşke test olsaydı. Soruları, şıkları eleyip yapabilirdim”, Test sınavından sonra da, “Keşke klasik olsaydı, en azından gidiş yolundan bir iki puan alırdım” diye bahaneler üretmek.

     

    Etiketler: Lise , Ortaokul , Sınav , Sınav Haftası , Yazılı , ders çalışmak , ÖĞRENCİ
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