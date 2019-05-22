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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
22.05.2019 - 13:08, Son Güncelleme:/

Doktora öğrencilere ‘çift burs’ imkânı

YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında eğitim alan öğrenciler, TÜBİTAK’ın belirlediği başarı ölçütlerini yerine getirmek şartıyla ‘çift burs’ imkânına kavuşacak. YÖK'ün bu yıl doktora öğrencilerine verdiği burs miktarı aylık 2 bin 250 lirayken, kriterleri yerine getirenler için miktar TÜBİTAK tarafından 4 bin 500 liraya tamamlanacak. Çift burs almak isteyenler, 15-25 Ekim'de başvuru yapabilecek.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında doktora eğitimi alan öğrencilere, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine getirmek şartıyla ‘çift burs’ imkânı tanınacak. YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkenin öncelikli alanlarındaki doktoralı insan kaynağına ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerinde bu eğitimi alan öğrencileri desteklemek amacıyla yükseköğretim tarihinde ilk kez ‘YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi’ hayata geçirildi. Proje kapsamında doktora eğitimi alan bursiyer öğrenciler, yeni alınan kararla ‘çift burs’ imkanına kavuşacak.

YÖK'ün bu yıl verdiği burs miktarı çalışmayan öğrenciler için aylık 2 bin 250 lirayken, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getirebilenler "çift burs" alabilecek. Bu öğrencilerin bursları, TÜBİTAK tarafından aylık 4 bin 500 liraya tamamlanacak. TÜBİTAK, tezli yüksek lisans, lisans sonrası bütünleşik doktora, tezli yüksek lisans sonrası doktora yapan T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda geçen Mavi Kart sahibi öğrencilere, 2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında destek sağlıyor.

ÇİFTE BURS İÇİN BAŞARI KRİTERLERİ
YÖK 100/2000 bursiyerleri, ‘TÜBİTAK 2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı’, ‘2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı’, ‘2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı’ seçeneklerinden birine başvurarak, çift bursa sahip olabilecek. Öğrencilerin ‘çift burs’ alabilmek için en az ikisini yerine getirmesi gereken kriterler şöyle:
"TÜBİTAK akademik dergilerinde yayımlanmış makale, SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale, uluslararası alan indekslerince taranan dergilerde yayımlanmış makale, ULAKBİM TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış bilimsel makale, bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildiri, başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 1 yıl BİDEB bursiyeri veya ARDEB proje bursiyeri olarak bir projede yer almış olmak."

TÜBİTAK 2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında 2019 yılı 2. dönem başvuruları, 15-25 Ekim'de alınacak.

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