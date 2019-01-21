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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
21.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Ders sayıları yarı yarıya azalabilir

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, “Mart ayında okullardaki ders sayılarıyla ilgili program açıklanacak. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yarı yarıya bir azalma olabilir” dedi.

Ders sayıları yarı yarıya azalabilir
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MİLLİ Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, eğitimle ilgili her ay yeni bir projenin duyurulacağını söyledi. Kanal 7’de yayınlanan ‘Başkent Kulisi’ programına katılan Bakan Selçuk’un öne çıkan açıklamaları özetle şöyle:

“Mesleki ve teknik eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin yüzde 8’i kendi alanlarında çalışıyor. Artık mesleki ve teknik liselerde 9’uncu sınıftan itibaren öğrencileri sektörle bir araya getirecek. Eskiden ilk başta teorik dersler ardından sektörel dersler vardı. Bunu değiştiriyoruz. Dersler sektörlerin öğrencilerinden beklediği becerilere göre değişiyor.

İŞ GARANTİLİ LİSELER

ASELSAN, TAİ ve turizm sektöründeki gibi birçok kurumla yapılan işbirlikleri ile iş garantili yüzlerce lise açılacak. Bu liselerdeki çocuklarımız sektörün onlardan beklediği becerileri kazanacak. Türkiye ve dünyadaki iktisadi hayat dikkate alınacak. Bu liseler sabit bir müfredatta olmayacak. Örneğin bilişim sektöründe her yıl büyük değişimler oluyor. Buna göre müfredatlar da güncellenecek.
Birkaç aydır değişik taslaklar üzerinde çalışıyoruz. Mart ayında ders sayıları ile ilgili açıklamalar yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yaklaşık yarı yarıya bir azalma olabilir.

ÖNCE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

İyi bir eğitim bakanı sadece bugün için değil, gelecek için de çalışır. Her ay yeni, somut büyük bir projeyi açıklayacağız. Mart, nisan, mayıs... Öğrenci ve velilerimizi bir sürprizle karşı karşıya bırakmayacağız. Kazanılmış hakları koruyacağız. Müfredatın değişmesi kendi başına çok etkili değil. Örneğin elinizde çok iyi bir metin olan Hamlet olabilir. Peki, bunu oynayacak kişiler kimler? İşte müfredat da böyle bir şey. Türkiye’de ilk defa müfredat değişmeden önce öğretmen eğitimlerini tamamlayacağız. Ardından diğer altyapı hazırlıkları, ders kitapları gibi çalışmalar gelecek.

SINAVLI OKUL SAYISI

LGS ile ilgili aileler rahat olsun. Örnek soruları yayınlıyoruz. Öğrencilerimiz kendilerini rahat hissetsinler. İl milli eğitim müdürlükleriyle çalışıyoruz. Ve her il için ince ayar yapıyoruz. Mahalli yerleştirme konusunda daha akışkan bir modele geçiyoruz. Sınavla öğrenci alan okulların sayısı azalacak. İmkânı az olan okulların imkânları geliştirilecek. Bu konuda bir sürpriz yapmayacağız. Sistemle ilgili her şey açıklanacak.”

 

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