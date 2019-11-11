Çocukların düşleri gökkuşağı oluyor

Geçen eğitim-öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocukların dünyasında önemli bir yeri olan masalları, onların gelişim özelliklerine göre nasıl anlatmak gerektiği, sorusunun peşinden giden önemli çalışmalar yaptık. Bu kapsamda İstanbul’da ‘Masal Okulu’ açıldı.

ZİRVEDEN OKULA

Eğitim ortamlarımızın ayrılmaz parçası olan masallarla ilgili çalışmalar yürüten İstanbul Masal Okulu, ‘Evvel zaman içinde kalbur saman içindeki’ masalların taşıdığı imkânları yeniden düşünmemize katkı sunuyor. Üsküdar Validebağ Öğretmenevi’nde yaratıcı etkinliklerini sürdüren İstanbul Masal Okulu, masal anlatıcılığı eğitimi alan öğretmenlerle çocukların düşlerini gökkuşağına dönüştürüyor. Aşina olduğumuz masal geleneğinin tüm karakteristik unsurlarını, çok katmanlı çalışmalarla bir araya getiren okulun ilk adımı, önceki eğitim öğretim yılında 800 öğretmenimizin katılımıyla düzenlenen İstanbul Masal Zirvesi ile atıldı. Oldukça heyecan uyandıran bu yoğun sürece Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk da katıldı ve desteklerini sundu. Öğretmenler için önemli bir boşluğu dolduran İstanbul Masal Zirvesi’nden sonra masal anlatıcılığı başta olmak üzere masal kültürü eğitimi almak isteyen öğretmenler için 10 haftalık bir eğitim modülü hazırlandı. Eğitime katılan öğretmenler, masal anlatıcısı ve masal anlatıcılığının kültürel değeriyle Türk dünyası masal anlatıcılığı geleneği hakkında bilgi sahibi oldu. İstanbul Masal Okulu burada eğitim alan öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla açıldı.

ÇOCUKLARIN HAYAL DÜNYASI GELİŞİYOR

Eğitim ortamlarımızı 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde masallarla zenginleştirmek, masal atlasını yaygınlaştırmak, bize emanet edilen kültürel mirasımızı koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktarmak ise temel hedeflerimizin başında geliyor. Kozası hayalle örülen ve ‘insanlığın hayal ufku’ diye anılan masalları merkeze alan İstanbul Masal Okulu’nda, masalcı öğretmenler çeşitli okullardan gelen öğrencilere masal anlatıyor. Okulumuzun olmazsa olmazlarının arasında çocuğa görelik, zengin hayaller, güçlü ve doğru dil kullanımı bulunuyor. Sabah 50, öğleden sonra 50 olmak üzere her gün 100 öğrenciye sesi ve sözü bir arada sunan okulumuz, hafta sonunda da 50 öğretmenle temel eğitimden 30 öğrenciye masal anlatıcılığının inceliklerini sunuyor. Masal yolculuğuna çıkan herkes, dinleyenlerin bilincine iyiliği, doğruluğu, güzelliği notsuz cezasız yerleştiren masalların nasıl anlatılacağını çok daha iyi bir şekilde kavrama imkânı elde ediyor. Bu okuldaki öğretmenler hastanede tedavi gören öğrencileri, görme engelli çocukları umut ve masal dolu etkinliklerle buluşturuyor. Okulumuz, çocukların hayal dünyalarını geliştirerek, onların okuma kültürü edinmelerini de sağlıyor. Bu çerçevede masalcı öğretmenler, okul kütüphanelerinde de olağan ile olağanüstüyü, gerçek ile hayali buluşturan masal anlatımı etkinliklerine katılıyor. Çocuklar için edebiyatın kadim türü masalı merkeze alan okul, çocukların okuma kültürü kazanmalarının yanında sanat okuryazarı olmalarını destekleyecek bir içeriğe sahip. Okulumuzda Anadolu masallarının yanı sıra dünya masalları da anlatılıyor. Önümüzdeki günlerde öğrenciler yaşadığımız çağı insan, hayvan ve teknoloji boyutuyla yorumlayarak; masal ülkesinin sınırlarını genişleten sanat masallarının dünyasıyla da tanışacak.

LEVENT YAZICI KİMDİR?

1988’de Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği alanından mezun oldu. Öğretmenliğe devam ettiği 2000 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlama alanında ikinci lisans eğitimini tamamladı. Yine aynı üniversitede 2006’da Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini aldı. 1989-2011 yılları arasında farklı illerde öğretmenlik, eğitim yöneticiliği ile eğitim müfettişliği ve başkanlığı yaptı. İstanbul’da Eğitim Müfettişleri Başkanlığı görevini yürütürken 2012’de Tokat’a İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. 2018’e kadar Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttü. 27 Ağustos 2018’de İstanbul Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.