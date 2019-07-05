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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
05.07.2019 - 15:53, Son Güncelleme:/

Bu liseye tümü burslu 30 öğrenci alınacak

Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi'ne, hüsnühat, ebru, minyatür, kat'ı, cilt, çini, tezhip gibi sanat dallarını geleceğe taşıması için büyük fırsatların sunulacağı 30 öğrenci alınacak. Öğrenciler bu liseye MEB tarafından, LGS puanıyla yerleştirilecek.

Bu liseye tümü burslu 30 öğrenci alınacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul'da kurulan ve hüsnühat, ebru, minyatür, kat'ı, cilt, çini, tezhip gibi geleneksel sanat dallarının geleceğe taşınması için fırsat sunacak Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi'ne 30 öğrenci alacak. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yerleştirmesi yapılacak öğrencilere burs verilecek; derslere ise ömürlerini bu sanat dallarına adayan sanatçılar girecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 25 Eylül 2018'de imzalanan 'Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma İş Birliği Protokolü' kapsamında, İstanbul'da kurulan Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi, ilk öğrencilerini alacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, lisenin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci alacağını söyledi. Tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Özer, şöyle konuştu:
"Son yıllarda hat, ebru, minyatür, çini, tezhip, kalem işi, cilt, ahşap oymacılık, kat'ı, dokumacılık gibi alanlarda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında ortaöğretim seviyesinde böyle bir eğitimin verilmemesi bu sanatların gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir eksiklikti. Lise, bu alanda büyük bir boşluğu dolduracak.

LİSENİN ÖĞRETİM PROGRAMI BELİRLENDİ
Lisenin öğretim programı ve ders içerikleri son altı ayda alanın önde gelen sanatçılarının yoğun emekleri ve katkılarıyla tamamlandı. Ebru alanında Hikmet Barutçugil, Fuat Başar, Alparslan Babaoğlu ve Uğur Taşatan; Çini alanında Ayşe Özkan, Güvenç Güven ve Nursen Güven; kat’ı alanında Dürdane Ünver, Meryem Güney ve Ersin Yıldızhan; Tezhib alanında Mustafa Çelebi, Doç. Dr. Münevver Üçer ve Mamure Öz; ahşap oymacılık alanında Hüsamettin Yivlik; cilt alanında İslam Seçen ve Melike Kazaz; minyatür alanında Gülçin Anmaç; hüsnühat alanında Davut Bektaş, Faruk Eratlı ve Ömer Faruk Özoğul; kalem işi alanında ise Doç. Dr. Kaya Üçer ve Semih İrteş program için katkı sağladı. Tüm sanatçılarımıza desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Lise 2019-2020 eğitim-öğretim yılında LGS puanıyla 30 öğrenci alarak eğitime başlayacak. Ömürlerini bu sanat dallarına ayıran ve bu sürecin de başarılı bir şekilde tamamlanmasına büyük emek veren sanatçılarımız derslerin verilmesinde de bize katkı vermeye devam edecek. Geleneksel Türk sanatlarımızın gelecek nesillere aktarılmasında büyük işlev görecek lisemizdeki öğrencilerimizin bu alanlardaki ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımlarını sürekli destekleyeceğiz. Bu alana ilgi duyan öğrencilerimiz için lisemiz büyük fırsatlar sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından da öğrencilerimizin tamamına burs desteği verilecek."

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