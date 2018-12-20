BİLSEM öğrencileri hayallerini çamurla tuvale yansıtıyor
Erzincan BİLSEM'de eğitim gören üstün yetenekli öğrenciler, boyaya ihtiyaç duymadan çamur, kahve telvesi ve atık malzemelerle resim yapıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) eğitim gören üstün yetenekli öğrenciler, boyaya ihtiyaç duymadan çamur, kahve telvesi ve atık malzemelerden yaptıkları resimleri tuvale yansıtıyor.
Kentteki BİLSEM'de eğitim gören özel yetenekli 174 öğrenci, güzel sanatlar, akıl ve zeka oyunları, düşünce eğitimi, yaratıcı yazarlık, arkeoloji, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ile uzay bilimleri gibi dallarda öğrenim görüyor. Özel ilgi ve yetenekleri keşfedilen çocukların gelişimine katkı sunan BİLSEM'in görsel sanatlar bölümünde eğitim gören üstün yetenekli öğrenciler, pahalı malzemelere ve boyalara ihtiyaç duymadan doğadan topladıkları çamur ve atık malzemelerle resimler yapıyor.
Kahve telvesini de kullanarak yaptıkları resimleri hayalleriyle birleştirerek tuvale aktaran çocukların yaptıkları resimler görenlerin beğenisini topluyor.
Erzincan BİLSEM Müdürü Yıldız Ertuç, "Bu çocuklar ülkemizin geleceği adına çok önemli ve büyük değere sahip. Amacımız bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştirebilen öğrenciler yetiştirmek. Merkezde öğrencilere değerler eğitimi de veriliyor. Amaçlarımızdan birisi de kültürel mirasına sahip çıkan ve bilimsel çalışmaları sırasında değerlerini yok etmeden bu çalışmaları insanlığın faydasına, geleceğe taşıyan çocuklar yetiştirmek" dedi.
BİLSEM Görsel Sanatlar Bölümü Öğretmeni Cihan Kurt, merkezdeki 174 öğrenciden özel yetenekli 33'üyle sıra dışı teknikler kullanarak sanatsal çalışmalar yaptıklarını anlattı. Sanatsal çalışmalarını doğadan toplanan malzemelerle yaptıklarını belirten Kurt, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimizle sıradan teknikler yerine sıra dışı tekniklerle resimler yapmaya karar verdik. Daha çok doğadan elde ettiğimiz malzemelerle çalışmalarımızı yapıyoruz. Daha önce kahvesi telvesiyle resim çalışmalarımız oldu. Çok iyi sonuçlar elde ettik. Bu yılda bunu çamurla yapmaya karar verdik.
AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN UFKUNU AÇMAK
Daha önce çamurla resim yapıldığıyla ilgili bir örnekle karşılaşmadık. Öğrencilerimizle Lavi tekniği dediğimiz tek rengin tonlarının koyudan açığa doğru kullanılması yöntemiyle resimler yaptık. Gerçekten çok iyi sonuçlar elde ettik. Buradaki asıl amacımız hem teknik anlamda çocukları geliştirmek hem de ülkemizin geleceğini inşa edecek çocuklarımızın ufkunu açarak ülkemize faydalı bireyler olmalarını sağlamak."
‘ÇOK BASİT GEREÇLERLE GÜZEL ESERLER ORTAYA ÇIKARTILABİLİR’
Öğrencilerden İrem Büşra Akar, sanatsal çalışmanın pahalı malzemelere ihtiyaç olmadan yapılabileceğini belirtti. Akar, "İnsan istediği zaman çok basit gereçlerle çok güzel eserler ortaya çıkarabiliyor. Yaptığımız çalışmayla bunu anlatmak istedik" diye konuştu.
BİLSEM Görsel Sanatlar Bölümü öğrencisi Sinem Yıldırım da keyifli sanatsal çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Sanatı icra etmek için pahalı malzemelere ve boyalara ihtiyaç olmadığını ve doğada bulunan malzemelerle de sanatın yapılabileceğini göstermek için çamurla çalışma yaptık. Diğer sulu boya ya da yağlı boya tekniklerine göre birazcık daha zor ancak sonunda mükemmel çalışmalar ortaya çıkması son derece keyif verici" dedi.
Ali Kıvanç ise öğretmenlerinin çamurla resim yapma teklifini önce garip bulduklarını söyleyerek, "Araştırmalarımızda çamurla yapılan resim çalışmasına rastlamadık. Daha sonra evden getirdiğim toprakla bunu denedik. Birazcık zahmetli oldu ama güzel çalışmalar, etkileyici resimler ortaya çıktı ve sonuçlarından son derece memnunuz" dedi.
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