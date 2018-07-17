Bakan yardımcıları kim olacak?

Kuşkusuz eğitimin bu yeni döneminde en çok konuşulan konu, bakan yardımcılarının kim olacağı yönünde. Bu pozisyon için onlarca isim kulağıma geliyor. En çok da üniversiteden iki profesörün ismi geçiyor. Üniversitelerden, bakanlık içinden, bakanlıkta geçmişte çalışanlardan da ismi fısıldanan çok kişi var. Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta başına kadar bu isimlerden biri bakan yardımcısı olacak. Bunlardan ikisinin eğitim kökenli, birinin de siyasi olacağı düşünülüyor.

BEKLENTİ YÜKSEK

Aslında bu isimlerin iyi seçilmesi kritik konulardan biri. Ziya Selçuk’un yükü ancak bu şekilde büyük ölçüde hafifleyebilir. Operasyon gücü olan; öğretmenlerin istek ve taleplerine kulak verecek, bakanlık politikalarını alana doğru lanse edecek, alanla bakan arasında köprü kuracak pozitif insanların bakan yardımcı olması Ziya Selçuk ve eğitim için kazanç olur.

Bu arada eğitim dünyasının Bakan Ziya Selçuk’tan beklentisi de yüksek. Ama bunun için ilk adım; üst yönetimi eğitimi iyi bilen, şahsi beklentilerinin dışında ülkenin ve çocukların geleceğine kafa yoran birikimli kişilerden oluşturmak.

Eğitim dünyasını ortak paydada birleştiren isim olan Bakan Selçuk’a şu anda her kesimden isim destek veriyor. Hangi görüş, fikir ve anlayıştan olursa olsun, milli bir problem olan eğitim konusunda herkesin ittifak yapması şart.

Ziya Hoca’nın yumuşak üslubu, kompleksiz duruşu ve herkese verdiği güvenle, kimlikleri ayrıştırmadan ve farklı görüşlere saygı çerçevesinde onları aynı potada tutarak eğitimin problemlerini çözeceğini düşünüyorum. Yeter ki hisler, ihtiraslar ve gelecek ikbali bu söylediklerimizin önüne geçmesin.