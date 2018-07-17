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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
17.07.2018 - 12:47, Son Güncelleme:

Bakan yardımcıları kim olacak?

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
Bakan yardımcıları kim olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’na Prof. Dr. Ziya Selçuk’un gelmesinin ardından üst düzey yönetim için yeni bir kadro oluşturuluyor. Yeni atama yapılıncaya kadar mevcut üst düzey yöneticiler, görevlerine devam edecek. Yeni dönemde atanamayan kişiler, bakanlıktan önceki görevlerine dönecek.

Kuşkusuz eğitimin bu yeni döneminde en çok konuşulan konu, bakan yardımcılarının kim olacağı yönünde. Bu pozisyon için onlarca isim kulağıma geliyor. En çok da üniversiteden iki profesörün ismi geçiyor. Üniversitelerden, bakanlık içinden, bakanlıkta geçmişte çalışanlardan da ismi fısıldanan çok kişi var. Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta başına kadar bu isimlerden biri bakan yardımcısı olacak. Bunlardan ikisinin eğitim kökenli, birinin de siyasi olacağı düşünülüyor.

BEKLENTİ YÜKSEK
Aslında bu isimlerin iyi seçilmesi kritik konulardan biri. Ziya Selçuk’un yükü ancak bu şekilde büyük ölçüde hafifleyebilir. Operasyon gücü olan; öğretmenlerin istek ve taleplerine kulak verecek, bakanlık politikalarını alana doğru lanse edecek, alanla bakan arasında köprü kuracak pozitif insanların bakan yardımcı olması Ziya Selçuk ve eğitim için kazanç olur.

Bu arada eğitim dünyasının Bakan Ziya Selçuk’tan beklentisi de yüksek. Ama bunun için ilk adım; üst yönetimi eğitimi iyi bilen, şahsi beklentilerinin dışında ülkenin ve çocukların geleceğine kafa yoran birikimli kişilerden oluşturmak.

Eğitim dünyasını ortak paydada birleştiren isim olan Bakan Selçuk’a şu anda her kesimden isim destek veriyor. Hangi görüş, fikir ve anlayıştan olursa olsun, milli bir problem olan eğitim konusunda herkesin ittifak yapması şart.

Ziya Hoca’nın yumuşak üslubu, kompleksiz duruşu ve herkese verdiği güvenle, kimlikleri ayrıştırmadan ve farklı görüşlere saygı çerçevesinde onları aynı potada tutarak eğitimin problemlerini çözeceğini düşünüyorum. Yeter ki hisler, ihtiraslar ve gelecek ikbali bu söylediklerimizin önüne geçmesin.

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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