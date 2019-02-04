Bakan Selçuk: Somut projelerimizi her ay sunacağız

İki haftalık tatilin ardından 18 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan ‘Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol’ töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, ikinci dönem somut projeleri her ay sunacaklarını belirtti.

Mehmet Akif İnan İlkokulu’nda düzenlenen törene katılan Bakan Selçuk, “Yeni öğretim dönemine başlarken çocuklarımıza başarılar dilemeye geldik” diyerek şöyle konuştu:

“Yeni öğretim yılımızın ikinci dönemine başlıyoruz. Hepimiz hazırız. Hep beraber buradayız. Biraz önce çocuklarımızla sohbet ettik. Kendilerinin görüşünü aldık. Gözleri pırıl pırıl. Okulda hep birlikte güzel işler başardığımızı gösteren bir işaret. Yeni öğretim dönemine başlarken çocuklarımıza başarılar dilemeye geldik. Türkiye’deki tüm öğretmen ve okul yöneticilerimizle beraber Türkiye’nin eğitim hikâyesini yazmaya devam edeceğiz. İnşallah sağlıkla başarıyla yeni bir dönem geçireceğiz. Bunun yüksek standartlarda gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Somut projelerimizi her ay sunma imkanı bulacağız. Önemi olan çocuklarımızı kişiliği, şahsiyet geliştirmesi. Ardından eğitim öğretimle ilgili hedeflerimiz. Bunlar çocukların ilgi ve yetenekleriyle paralel olmalı. Biz öğretmen ve çocuklarımızla dersimize başlıyoruz. Öğretmen eğitimi konularında benzer birçok projeyi sizinle peş peşe paylaşma imkanımız olacak.

Bugün yeni öğretim yılımızın ikinci dönemine başlıyoruz. Çocuklarımız hazır, öğretmenlerimizi hazır, hepimiz hazırız. Daha güzel, daha neşeli ve başarılı öğretim yılı için hep beraber buradayız. Biraz önce çocuklarımızla sohbet ettik ve kendilerinin yeni dönemle ilgili görüşlerini aldık. Gözlerinin ışıl ışıl olması beni çok mutlu etti. Okulda hep birlikte güzel işler başardıklarını ve mutlu olduklarını gösteren bir işaret bu. Bugünde bir sınıfımızdayız ve yeni eğitim-öğretim yılına başlarken, çocuklarımıza ve öğretmenlerimize iyi dileklerde bulunmaya başarılar dilemeye geldik. Bütün ekip arkadaşlarımız olarak, bütün öğretmenlerimiz, bütün okul yöneticilerimiz ve diğer yöneticilerimizle beraber Türkiye’nin eğitim hikâyesini birlikte yazmaya devam edeceğiz İnşallah, sağlıkla, mutluluk ve başarı ile yeni bir dönemi daha birlikte geçireceğiz. Bunun çok daha kaliteli olması için, çok daha yüksek standartlarla gerçekleşmesi için, var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda eğitim-öğretim hayatımızın çok daha nitelikli şekilde sürmesi somut projelerimizi he ray beş beşe sunacağız. Ben bütün öğrenci, öğretmen ve velilerimize çok sağlıklı, sıhhatli bir yıl temennisinde bulunuyorum.

Anne-babalardan rica ediyorum. Önemli olan çocuklarımızın öncelikle sağlığı, kişiliği ve güçlü bir şahsiyet geliştirmesi, arkasından eğitim-öğretimle ilgili hedeflerimiz elbette. Ama bu hedefler muhakkak surette çocukların ilgi ve yetenekleriyle paralel olmalı. Bu düşünceler doğrultusunda yeni eğitim yılımızın uğurlu olmasını diliyorum. Sevgili çocuklarımız ve öğretmenlerimizle beraber dersimize başlıyoruz.