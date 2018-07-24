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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
24.07.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

Araştırma üniversiteleri destek bekliyor

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
Araştırma üniversiteleri destek bekliyor

Araştırma üniversiteleri; 2017-2018 yükseköğretim akademik yılı açılışında ilk kez gündeme geldi ve Ankara, Boğaziçi, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul, İTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve ODTÜ ilan edilen ilk 10 araştırma üniversitesi içinde yer aldı.

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri olarak kabul edilen bu 10’lu, zaten araştırmayı iyi yaparak eğitim, bilgi üretimi ve aktarımının yanı sıra öğrenci ve öğretim üyeleriyle başarıdan başarıya koşuyor. Bu seçimle de bilimsel araştırma faaliyetlerine destek verilerek, katkılarının arttırılması amaçlandı. Güçlü araştırmacılar yetiştirerek, dünya bilimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sunan doktora programları hazırlaması beklenen bu üniversitelerin, tüm bunları gerçekleştirmesi için bütçelerine yapılan devlet katkısını inceledim. Gördüm ki, yaklaşık bir yılda bu henüz pek de tahmin edildiği üzere artmadı.

Hak yememek lazım; üniversitelere kadro serbestisi getirildi. En az 20 kadro verildi, yakında 20 kadro daha verilecek. Ayrıca TÜBİTAK yeni çıktığı çağrılarda ilk araştırma üniversitelerine öncelik tanıyor. Ancak bu adımlar çok yetersiz kalıyor.

KUR ARTIŞI OLUMSUZ ETKİLİYOR
ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ gibi Türkiye’nin gözbebeği üniversitelerin bütçesi kur bazında geriye gidiyor. Hele de son zamanlarda artan döviz karşısında zorlanıyorlar. Bu üniversiteler, bugüne kadar dünya çapındaki bütün listelerde ön sıralarda yer alarak göğsümüzü kabarttı. Times Higher Education (THE), QS, U.S. News gibi saygın araştırmalarda en önemli kriterlerden biri de bütçe. Tabii bütçeler de dolar bazında kıyaslanıyor. Şu anda sıralamalarda saydığım vakıf üniversiteleri dahil tüm üniversiteler düşüşte. Bu düşüş, devlet üniversitelerinde daha bariz görülüyor, parametrelerde aşağıya doğru iniyoruz.

Oysa yeni kurulan üniversitelere daha fazla destek verilebildiği görülüyor. Nispeten yeni bazı üniversitelerin bütçesinde yüzde 20-30 artış olurken, araştırma üniversitelerimize bunun yarısından daha az artış veriliyor ve bu da enflasyon oranının altında kalıyor.

Eldeki imkânlarla iyi işler yapabilen ve dünya sıralamalarına giren bu üniversitelerin, kendilerinden 30 kat fazla bütçeli Amerika’daki üniversitelerle yarışması zor. Bundan sonra daha güçlü ek desteğe ihtiyaçları var. Araştırma altyapısı için gerekli mekan, laboratuvar, personel, araştırmacı alımı sağlanırsa daha hızlı atılım yapabileceklerine inanıyorum. Seçilmiş birkaç kuruma öncelik tanınır, önlerindeki bürokratik engeller kaldırılırsa çok daha iyi sıralara girer ve dünya sıralamasında Türkiye’yi daha iyi duyururlar.

Dünyayla rekabet edebilmesi, dünya çapında araştırmalar yapılabilmesi ve sıralamalarda yükselebilmeleri için bütün bunlar şart.

Araştırma üniversitelerinin yaklaşık bir yıl önce duyurulduğu düşünülürse, doğru yönde ilerlemesi için önümüzdeki bütçe döneminde daha somut ve fark yaratıcı adımlar atılacağını umuyorum.

 

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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