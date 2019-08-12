‘Akran baskısı’na karşı ‘akran dayanışması’

Bu yıl mezun olduğum okulum SEV Amerikan Koleji’nde (SAC) ben ve arkadaşlarımın başlattığı SAC Academic Success Center (SAC Akademik Başarı Merkezi) Projesi de ‘akran dayanışması’nın en güzel örneklerinden biri oldu. Türkiye’de ilk olan bu projeyle üniversite başvurularından ders takviyesine her konuda akranlar birbirine mentorlük yapıyor, destek oluyor.

Proje fikri aslında, zaman zaman arkadaşlarımın benden ders anlatmamı istemesiyle doğdu. Sınav öncelerinde bazı arkadaşlarım gelip bana anlamadığı konuları anlatmamı isterdi. Bu durum bende yeni bir fikir doğmasını sağladı. Sınav önceleri arkadaşlarıma derslerde elimden geldiği kadar destek olmaktan keyif aldığım için, bu akademik yardımı bütün okula yayıp, diğer arkadaşlarıma da çeşitli derslerde soru çözümü ve konu anlatımı için destek olmaya karar verdim.

Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı olarak Çekmeköy’de eğitim veren, burslu olarak okuduğum ve geçtiğimiz günlerde diplomamı alarak mezun olduğum okulum SEV Amerikan Koleji’nin (SAC) 11’inci sınıfındayken, okul duvarlarına yeni projemle alakalı posterlerimi asmaya başlamıştım. Öğle teneffüslerinde okul kütüphanesinde arkadaşlarımla buluşup, birlikte konu tekrarı yapıyorduk. Bir yıl sonra ise SAC Yurt Dışı Üniversite Bölümü’nün de desteğiyle, bu projeyi daha sistemli ve kapsamlı bir hâle getirerek, Akademik Başarı Merkezi (ASC-Academic Success Center) adı altında yeniden yapılandırdık.

MENTOR ÖĞRENCİ TAKIMI

Proje kapsamında benimle birlikte ASC’yi koordine etmesi için diğer öğrencilerden oluşan bir ekip kurdum. ASC’de okuldaki öğrenciler, derslerde ya da farklı konularda yardıma ihtiyaç duyan diğer arkadaşlarına yardımcı oluyor, onlara mentorlük yapıyor. Okul derslerinin yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler konusunda, SAT sınavları, başvuru süreçleriyle ilgili arkadaşlarımıza mentorluk yapmaya başladık, tavsiyelerde bulunduk. Zamanla projede mentor olarak görev almak isteyen arkadaşlarımın sayısı arttı.

SAC Akademik Başarı Merkezi kapsamında okuldaki öğretmenlerimize de önemli bir rol düştü. Öğretmenler, bu proje için özel olarak hazırladığımız internet sitesi üzerinden, derslerde yardıma ihtiyacı olan öğrencileri bir online form aracılığıyla bize bildiriyor. Biz de ekipteki bir mentor arkadaşımızı görevlendiriyoruz ve akran eğitimi süreci başlamış oluyor. Her eğitim sonrası ise eğitmen arkadaşlarımız da bir online form doldurarak geçen zamanı nasıl değerlendirdiklerini bildiriyor. Böylece öğrencilerin öğrencilerden eğitim aldığı model işlemeye başlıyor.

BİRLİKTE ÖĞRENME AKRAN BASKISINI AZALTABİLİR

SAC Akademik Başarı Merkezi, okullarda sosyal ortamı düzenleyebilmesi açısından da büyük bir potansiyele sahip. Son yıllarda oldukça yaygın olarak karşılaşılan akran baskısı, öğrencilerin birbirine destek olduğu bu sistem aracılığıyla büyük oranda çözümlenebilir. Akademik Başarı Merkezi’nde üst sınıfların alt sınıflara destek olduğu ve bilgi paylaşımı içerisinde bulunduğu bir ortamda, birlikte öğrenmenin akran baskısını tüm dünyada büyük oranda azaltabilmesi mümkün. Bu doğrultuda öğrencilerin birbirlerine, hedeflerine ulaşmaları konusunda destek veriyor olması da çok değerli. Akademik Başarı Merkezi’nde arkadaşlarımız, alt sınıflardaki öğrencilere yardımcı oluyor ve tavsiyeler veriyor. Destek alan öğrencilerin de birkaç yıl sonra okula yeni katılacak olan arkadaşlarına yardımcı olması, projenin sürdürülebilirliği açısından çok anlamlı.

HEDEFİMİZ TÜRKİYE’YE YAYMAK

Akademik Başarı Merkezi Projesi’nde mentorlük yapan 12 arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın çoğu 12 ve 11’inci sınıflarda okuyor. Destek alan arkadaşlarımız ise genellikle İngilizce hazırlık ve 9'uncu sınıfta okuyan arkadaşlarımız oluyor. Dünyaca ünlü bazı üniversitelerde, öğrencilerinin, aynı üniversitede okuyan diğer arkadaşlarına akademik destek verdiği farklı projeler ve oluşumlar mevcut. Ancak Türkiye’de özellikle de lise düzeyinde ve tamamen bir sistem çerçevesinde böyle bir program uygulanması ilk kez oluyor.

Bir sonraki eğitim-öğretim yılının sonuna kadar, şu anda 12 olan mentor sayımızı 24’e çıkarmayı ve en az 50 adet eğitim seansı tamamlamayı hedefliyoruz. Ancak en büyük hedefimiz, bu projeyi tüm Türkiye’ye yaymak, her okulda öğrencilerin birbirleriyle dayanışma içerisinde olabilecekleri, bu dayanışmanın sonucunda yeni bilgiler öğrenebilecekleri ve derslerinde daha başarılı olabilecekleri ortamlar oluşturmak. Bu doğrultuda, Türkiye’nin her yerinden arkadaşlarımızın katılabileceği konferanslar ve çalıştaylar düzenleyerek, projemizin detaylarını ve işleyişini paylaşmayı istiyoruz. Her ne kadar ben bu sene liseden mezun oluyor olsam da ve yüzde 100 burslu kabul edildiğim Harvard Üniversitesi için ABD’ye gidecek olsam da; projede aktif olarak görev alan arkadaşlarıma hedeflerimizi gerçekleştirebilmek adına destek olmaya devam edeceğim. Yeni nesillerin güçlü bir eğitim yapısında yetişmesi temel hedefimiz ve bizler de bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya hazırız.