‘Akran baskısı’na karşı ‘akran dayanışması’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri‘Akran baskısı’na karşı ‘akran dayanışması’
GeriEğitim ‘Akran baskısı’na karşı ‘akran dayanışması’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Uluç KADIOĞLU - Öğrenci
12.08.2019 - 10:21, Son Güncelleme:/

‘Akran baskısı’na karşı ‘akran dayanışması’

Son yıllarda çocukların ve gençlerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri kuşkusuz ‘akran zorbalığı’ oluyor. Oysa birtakım projelerle, uygulamalarla akran zorbalığının önüne geçilebileceğine inanıyorum.

‘Akran baskısı’na karşı ‘akran dayanışması’
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bu yıl mezun olduğum okulum SEV Amerikan Koleji’nde (SAC) ben ve arkadaşlarımın başlattığı SAC Academic Success Center (SAC Akademik Başarı Merkezi) Projesi de ‘akran dayanışması’nın en güzel örneklerinden biri oldu. Türkiye’de ilk olan bu projeyle üniversite başvurularından ders takviyesine her konuda akranlar birbirine mentorlük yapıyor, destek oluyor.

Proje fikri aslında, zaman zaman arkadaşlarımın benden ders anlatmamı istemesiyle doğdu. Sınav öncelerinde bazı arkadaşlarım gelip bana anlamadığı konuları anlatmamı isterdi. Bu durum bende yeni bir fikir doğmasını sağladı. Sınav önceleri arkadaşlarıma derslerde elimden geldiği kadar destek olmaktan keyif aldığım için, bu akademik yardımı bütün okula yayıp, diğer arkadaşlarıma da çeşitli derslerde soru çözümü ve konu anlatımı için destek olmaya karar verdim.

Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı olarak Çekmeköy’de eğitim veren, burslu olarak okuduğum ve geçtiğimiz günlerde diplomamı alarak mezun olduğum okulum SEV Amerikan Koleji’nin (SAC) 11’inci sınıfındayken, okul duvarlarına yeni projemle alakalı posterlerimi asmaya başlamıştım. Öğle teneffüslerinde okul kütüphanesinde arkadaşlarımla buluşup, birlikte konu tekrarı yapıyorduk. Bir yıl sonra ise SAC Yurt Dışı Üniversite Bölümü’nün de desteğiyle, bu projeyi daha sistemli ve kapsamlı bir hâle getirerek, Akademik Başarı Merkezi (ASC-Academic Success Center) adı altında yeniden yapılandırdık.

MENTOR ÖĞRENCİ TAKIMI
Proje kapsamında benimle birlikte ASC’yi koordine etmesi için diğer öğrencilerden oluşan bir ekip kurdum. ASC’de okuldaki öğrenciler, derslerde ya da farklı konularda yardıma ihtiyaç duyan diğer arkadaşlarına yardımcı oluyor, onlara mentorlük yapıyor. Okul derslerinin yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler konusunda, SAT sınavları, başvuru süreçleriyle ilgili arkadaşlarımıza mentorluk yapmaya başladık, tavsiyelerde bulunduk. Zamanla projede mentor olarak görev almak isteyen arkadaşlarımın sayısı arttı.

SAC Akademik Başarı Merkezi kapsamında okuldaki öğretmenlerimize de önemli bir rol düştü. Öğretmenler, bu proje için özel olarak hazırladığımız internet sitesi üzerinden, derslerde yardıma ihtiyacı olan öğrencileri bir online form aracılığıyla bize bildiriyor. Biz de ekipteki bir mentor arkadaşımızı görevlendiriyoruz ve akran eğitimi süreci başlamış oluyor. Her eğitim sonrası ise eğitmen arkadaşlarımız da bir online form doldurarak geçen zamanı nasıl değerlendirdiklerini bildiriyor. Böylece öğrencilerin öğrencilerden eğitim aldığı model işlemeye başlıyor.

BİRLİKTE ÖĞRENME AKRAN BASKISINI AZALTABİLİR
SAC Akademik Başarı Merkezi, okullarda sosyal ortamı düzenleyebilmesi açısından da büyük bir potansiyele sahip. Son yıllarda oldukça yaygın olarak karşılaşılan akran baskısı, öğrencilerin birbirine destek olduğu bu sistem aracılığıyla büyük oranda çözümlenebilir. Akademik Başarı Merkezi’nde üst sınıfların alt sınıflara destek olduğu ve bilgi paylaşımı içerisinde bulunduğu bir ortamda, birlikte öğrenmenin akran baskısını tüm dünyada büyük oranda azaltabilmesi mümkün. Bu doğrultuda öğrencilerin birbirlerine, hedeflerine ulaşmaları konusunda destek veriyor olması da çok değerli. Akademik Başarı Merkezi’nde arkadaşlarımız, alt sınıflardaki öğrencilere yardımcı oluyor ve tavsiyeler veriyor. Destek alan öğrencilerin de birkaç yıl sonra okula yeni katılacak olan arkadaşlarına yardımcı olması, projenin sürdürülebilirliği açısından çok anlamlı.

HEDEFİMİZ TÜRKİYE’YE YAYMAK
Akademik Başarı Merkezi Projesi’nde mentorlük yapan 12 arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın çoğu 12 ve 11’inci sınıflarda okuyor. Destek alan arkadaşlarımız ise genellikle İngilizce hazırlık ve 9'uncu sınıfta okuyan arkadaşlarımız oluyor. Dünyaca ünlü bazı üniversitelerde, öğrencilerinin, aynı üniversitede okuyan diğer arkadaşlarına akademik destek verdiği farklı projeler ve oluşumlar mevcut. Ancak Türkiye’de özellikle de lise düzeyinde ve tamamen bir sistem çerçevesinde böyle bir program uygulanması ilk kez oluyor.

Bir sonraki eğitim-öğretim yılının sonuna kadar, şu anda 12 olan mentor sayımızı 24’e çıkarmayı ve en az 50 adet eğitim seansı tamamlamayı hedefliyoruz. Ancak en büyük hedefimiz, bu projeyi tüm Türkiye’ye yaymak, her okulda öğrencilerin birbirleriyle dayanışma içerisinde olabilecekleri, bu dayanışmanın sonucunda yeni bilgiler öğrenebilecekleri ve derslerinde daha başarılı olabilecekleri ortamlar oluşturmak. Bu doğrultuda, Türkiye’nin her yerinden arkadaşlarımızın katılabileceği konferanslar ve çalıştaylar düzenleyerek, projemizin detaylarını ve işleyişini paylaşmayı istiyoruz. Her ne kadar ben bu sene liseden mezun oluyor olsam da ve yüzde 100 burslu kabul edildiğim Harvard Üniversitesi için ABD’ye gidecek olsam da; projede aktif olarak görev alan arkadaşlarıma hedeflerimizi gerçekleştirebilmek adına destek olmaya devam edeceğim. Yeni nesillerin güçlü bir eğitim yapısında yetişmesi temel hedefimiz ve bizler de bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya hazırız.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
İlkyardım zorunlu ders olmalı
‘Akran baskısı’na karşı ‘akran dayanışması’
YÖK üniversitelerden Ar-Ge faaliyetleri için görüş istedi
Eğitimde fiyat değil, kalite rekabeti olmalı