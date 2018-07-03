LGS tercihi yaparken nelere dikkat etmeli? Yüzdelik dilim önemli mi?

LGS tercihleri pazartesi günü itibariyle E Okul üzerinden alınmaya başlandı. Dün başlayan lise tercihleri, 13 Temmuz’da bitecek. Ancak velilerin kafasında hâlâ birçok soru var. Liselere Geçiş Sınavı’yla öğrenci alan 1.373 okulu seçerken nelere bakılmalı? Adrese dayalı tercihlerde neye dikkat edilmeli? Özel okul kayıtlarında durum ne? MEB’in görevlendirdiği rehberlik uzmanıyla tercih sürecini konuştuk.

Liselere girişte kontenjan tabloları dün ilan edildi ve tercihler başladı. Öğrenciler tercihlerini, 13 Temmuz’a kadar e-Okul üzerinden ya da bir devlet ortaokulu müdürlüğünden yapabilecek. Ancak ilk gün tercih listesi oluşturmaya çalışan veliler, sistem sıkıntıları yaşadı. Kontenjanlar ancak öğlene doğru görülebildi. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz’da açıklanacak.

6 Ağustos’ta başlayan nakil süreci, farklı dönemlerle 6 Eylül’e kadar sürecek.

REHBERLER İŞBAŞINDA

Tercihin başlamasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), öğrencilere yardımcı olması için oluşturduğu 5 bin 495 komisyon göreve başladı. 5 bin 138’i okullarda, 140’ı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, 31’i alışveriş merkezlerinde, 88’i park, şehir meydanı gibi il veya ilçelerin görünür noktalarında ve 98’i ise gezici (mobil) komisyonu olarak hizmet veriyor. MEB’in görevlendirdiği rehberlik uzmanıyla adım adım tercih sürecini konuştuk.

Komisyona giden öğrenci T.C. kimlik, okul ve güvenlik kayıt numaraları ile e-Okul’a giriş yapıyor. Ekranın sol tarafında ‘Sınav İşlemleri Modülü’ açılıyor. Modülde sırasıyla yerel yerleştirme, sınavla öğrenci alacak ve pansiyonlu okul tercih işlemi sekmesi yer alıyor.

AYNI TÜRDEN ÜÇ LİSE

Yerel yerleştirme: İlk üçü ‘Kayıt Alanı’ndan olmak şartıyla, en fazla 5 tercih yapılabiliyor. Öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu ‘kayıt alanı’ndaki okullar ‘yeşil’ renkle gösteriliyor. Aynı türden (Anadolu, Meslekî ve Teknik Anadolu ve Anadolu İmam Hatip) en fazla 3 okul seçilebiliyor. Kılavuzda açıklanmayan bir konu da, en az kaç okul seçilebileceğiydi. Sisteme göre bir okul yazmak da mümkün. Öğrencinin kendi kayıt alanında okul türlerinden en az üçer tane yer alıyor. Bunun için başka mahalledeki okul da, kayıt alanına eklenmiş olabiliyor. Kendi alanından okulları seçen öğrenci, isterse 2 tercihini ‘komşu kayıt alanı’ndan ya da ‘diğer’ bölümünden yapabiliyor. ‘Mavi’ renkle gösterilen ‘komşu kayıt alanı’ il/ilçenin öğrenci, okul kapasitesine göre, başka bir mahalle ya da ilçe olabiliyor. ‘Diğer’ ise, komşu kayıt alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki okulları kapsıyor ve ‘kırmızı’yla gösteriliyor.

3 PUAN ÜZERİ VE ALTI

Merkezi sınavla yerleştirme: Adrese dayalı kaydını tamamlayan, LGS’ye girdiyse, 1.373 okuldan beşini seçebiliyor. Okulların taban puanı, başarı sırası açıklanmadı. Edinilen bilgiye göre, geçen yılki yüzdelik dilimler baz alınarak, bu seneki yüzdelik dilimler öngörülmeye çalışılıyor. Ancak rehberlikçiler aradan okullar çıktığı için yüzdelik dilimlerin geçen yıla göre farklılık göstereceğini de ekliyor. Örneğin, geçen yıl yüzdelik dilimi 8-10 olan bir okul, bu sene yüzde 6’lık dilimden öğrenci alabilir. Adaya yüzdelik diliminin 3 puan üzerinde ve 3 altında tercih yapması öneriliyor. Okulların geçen yılki yüzdelik dilimine bakıp birebir tercih yapmanın yanıltıcı olacağı vurgulanıyor.

SINIRLAMA YOK

Pansiyonlu okullar: Kayıt alanı sınırlaması olmadan, sınavla alacak pansiyonlu okullar hariç, Türkiye’nin her yerindeki pansiyonlu liseler listeye eklenebiliyor.

ADRESE DAYALI TERCİH ZORUNLU

Öğrenciler; ‘Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar’, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ve ‘Pansiyonlu Okullar’ olmak üzere üç grupta en fazla 15 tercih yapabilecek. Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girmeyen için bu, iki grupta olacak. Tüm öğrenciler, yerel yerleştirmeyle girilen okul tercihinde bulunmak zorunda. Aksi halde sınavlı ve pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

5 SORUDA KOLEJ KAYITLARI

Özel Okullar Kayıt Koordinasyon Komisyonu, akıllara en çok takılanları şöyle yanıtlıyor:

1- BİRÇOK KOLEJE ÖNKAYIT YAPABİLİR MİYİM?: Evet. LGS’yle girilen özel okulların önkayıtları,

1 Temmuz’da bitti. Puan üstünlüklerine göre başvuran aday öğrencilerden asil ve yedek kayıt listeleri oluşturuldu. Dün asil listedekilere tüm gün boyunca kayıt hakkı tanındı. Kayıt yaptırmayanlarsa haklarını kaybetti.

2- YEDEK ADAYLAR NASIL KAYIT YAPACAK?: Yedek liste kesin kayıtları okulda dikkatle takip edilmeli. Veliler, bugün yedek listeden yapılacak kesin kayıt için sabah saat 9.00’dan önce başvuru belgeleriyle okulda hazır bulunacak. Kayıtlar online ortamda yapılmıyor. En geç saat 9.00’da okullar kapılarını kapatıyor ve içeri başka bir veli alınmıyor. Asil listedekilerden kalan boş kontenjanlar için puan üstünlüğüne göre yedek öğrenci adları, görevliler tarafından anons ediliyor. Okulda o an bulunan veli, kayıt hakkı elde ediyor.

3- BİRDEN ÇOK OKUL TAKİP EDİLEBİLİR Mİ?: Birçok özel okulun yedek listesindeki bir adayın anne-babası veya noterden vekalet verdiği biri, kolejlerde bekleyebiliyor. Böylece şansı artıyor.

4- BİR ÖZEL OKULA KESİN KAYIT YAPARSAM DEVLET LİSELERİ İÇİN HAKKIMI KAYBEDER MİYİM?: Özel okullara ön kayıt yapanlar, LGS’yle alan 1.373 devlet okulu için tercihte bulunabilecek. Ancak kesin kayıt yapıldığında, tercihler geçerliliğini yitiriyor.

5- KESİN KAYITTAN VAZGEÇERSEM NE OLUR?: Özel okullara kesin kayıt yaptığınızda, kurumun yıllık öğrenim ücretinin ilk taksitini de o gün içinde ödemeniz gerekiyor. Eğer kaydınızı iptal etmek isterseniz, eğitim kurumunun yıllık öğrenim ücretinin yüzde 10’unu ödemelisiniz.