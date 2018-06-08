Vali Şahin’den okullara yeraltı otoparkı açıklaması: 54 okulla ilgili rapor hazır

İstanbul Sultanbeyli Nene Hatun İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin, karnelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Karneler ölçü değil, ölçmedir” diyen Şahin, okullara yeraltı otoparkı konusunda da açıklamalarda bulundu. Öğrencilere tatilde İstanbul’u gezmelerini tavsiye eden Şahin, şöyle konuştu:

“Öğrencilerimiz inşallah vatanımıza, milletimize faydalı bireyler olacaklar. Hizmet edecekler. Onlardan çok ümitliyiz, çok daha iyi yetişiyorlar. Geleceğin Türkiye’sinin mimarları olacaklar. Türkiye bugünden çok daha iyi bir yere onlar sayesinde gelmiş olacak. Karne bir ölçü değildir, sadece bir ölçmedir. Dersteki başarıyı ölçme ölçeğidir. Başarısı düşük olanlar telafi edilemeyecek şeyler değildir. Motivasyon hem öğretmenler, hem veliler, hem bizler tarafından verilince kısa sürede eksiklerini tamamlayacaklardır. Hedefimiz iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek. Çocuklarımıza telefona, tabletlere olabildiğince az zaman ayırmalarını söyledik. Arkadaşlarınıza, ailenize, şehri keşfetmeye daha fazla zaman ayırın dedik. Tabi çocuklarımızı zamanın getirdiği alışkanlar olarak onlar kuşatıyor. Ama büyükler olarak her birimize önemli görevler düşüyor. İhmal etmeden görevlerimizi yapmak durumundayız.”

‘54 OKUL İÇİN BU YAZ HAREKETE GEÇECEĞİZ’

İstanbul’da okulların altına otopark yapılması konusunda da konuşan Vali Şahin, “54 okulumuzla ilgili hemen başlanabilir, programlanabilir raporu hazırlandı. Onlarla ilgili inşallah bu yaz harekete geçeceğiz. Ondan sonra da diğer okullarla ilgili nerede fırsat varsa mahallelerimizi de rahat ettirme adına okullarımızdaki bu imkânlar halkın istifadesine sunulacak. Orada iki temel kıstasımız var. Birincisi okul bahçesinde kesinlikle azalma olmayacak. Bahçe altında olacak. Zemin üzerinde, çocukların oyun alanını kısıtlayıcı hiçbir inşaat olmayacak. Kesinlikle öğrenci okul giriş çıkışlarını engellemeyecek, tehlikeye düşürmeyecek.”

TATİLDE KİTAP OKUYUN, GEZİN

Törende konuşan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci de, anne-babalara “Sevgili anne-babalar, unutmayın ki, karne bir son değil. Evet, karne notları da önemli. Ama asıl önemli olan, karşılaştığımız durum ne olursa olsun çocuklarımıza duyduğumuz güveni ve desteği sürdürmektir” dedi. Yelkenci öğrencilere ise şunları söyledi:

“Sevgili öğrencilerimiz, yaşadığınız karne heyecanına ben de yürekten katılıyor, sizlerle birlikte aynı heyecanı yaşıyorum. Unutmayın ki, aldığınız karne size bazı hususlarda ipuçları verebilecek bir araçtan fazlası değil. Önemli olan bu vesile ile eksiklerinizi görmeniz, yarınlarınızı tasarlayabilmeniz ve disiplinli bir şekilde çalışmayı başarabilmenizdir. Ülkemizin geleceği olan siz öğrencilerimize olan güvenimiz tam. Sizleri düşünen, inceleyen, sorgulayan, eleştiren, analitik düşünebilen, teknolojiyi üreten ve yöneten, okumayı bir kültür haline getirmiş ve aynı zamanda ahlâkî değerleri özümsemiş insanlar olarak görmek bizim en büyük temennimiz. Bazı öğrencilerimizin karnelerinde arzu etmedikleri notlar olabilir. O öğrencilerimizin de önümüzdeki eğitim-öğretim yılında düzenli ve planlı, yani disiplinli bir çalışmayla istedikleri sonuçları alacağına inanıyorum. Koca bir eğitim yılını güzel bir karne ile taçlandıran öğrencilerimizi de yürekten kutluyor, hepinize hayat boyu başarılar diliyorum. Tatilinizi dinlenerek, çok kitap okuyarak, seyahat ederek, yeni yerler keşfederek, yeni insanlar tanıyarak, sanat ve sporla meşgul olarak geçirmenizi arzu ediyorum.”