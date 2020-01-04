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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 21:30,Son Güncelleme:/

Son dakika! 'Uzak durun' dediler ve uyarı yaptılar... ABD için tarih verildi

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Son dakika! 'Uzak durun' dediler ve uyarı yaptılar... ABD için tarih verildi

Irak'ta Hizbullah Tugayları, güvenlik güçlerinden, ABD askeri üslerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Hizbullah Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Iraklı güvenlik güçlerinden, yarın akşam saatlerinden itibaren, ABD askeri üslerinden en az bin metre uzakta durmaları istendi.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetindeki ABD'li askerlerin kaldığı Beled Üssü'ne füzeli saldırı düzenlenmişti.

ABD'nin, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım

Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesinin ardından Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanmıştı.
İran yönetimi ise öldürülen komutanların intikamının alınacağını açıklamıştı.

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