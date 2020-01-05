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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.01.2020 - 01:37,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi! Sular ısınıyor! Ve yola çıktı

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Son dakika haberi! Sular ısınıyor! Ve yola çıktı

ABD Donanmasına bağlı "USS Bataan" Amfibi gemisinin Afrika'da bir eğitim tatbikatını erteleyip Orta Doğu'ya yönlendirildiği bildirildi.

Amerikan medyasında, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile ABD-İran gerilimi tırmanırken Amfibi gemisininin üzerindeki 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği ile birlikte Orta Doğu'ya yönlendirildiği öne sürüldü.

USS Bataan Amfibi gemisi aralık ayında 2 bin 100 askerden oluşan 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği ile Afrika Deniz Aslanı Tatbikatı için yola çıkmış ve geçen hafta Fas açıklarına ulaşmıştı.

AA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan ABD Donanması, geminin güzergahını belirtmekten kaçındı. Açıklamada, "USS Bataan ve üzerindeki Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği, Deniz Kuvvetlerimizin esnekliğini göstermek üzere rutin faaliyetler yürütmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Donanma açıklamasında ayrıca, "Güvenlik gerekçesi ile gelecekteki faaliyetler hakkında konuşmuyoruz. Amfibi Harbe Hazır Grubu ve Deniz Piyadeleri Sefer Sefer Görev Birlikleri komutanlara dünyanın herhangi bir yerinde esnek ve hızlı bir deniz, hava ve kara görev gücü sağlıyor." denildi.

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