Haber Giriş: 04.01.2020 - 19:58,
ABD üssüne ve elçilik yakınına peş peşe füzeli saldırılar
Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının ve ABD büyükelçiliği de dahil yabancı temsilciliklerin bulunduğu yeşil bölgede patlama meydana geldi. Saldırının roketle gerçekleştirildiği öğrenildi. Ülkenin Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendi belirtildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.
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