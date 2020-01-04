Kasım Süleymani Kerbela'da uğurlanıyor... Yüz binlerce kişi katıldı
Irak’ın Kerbela şehrinde İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi. Törene yüz binlerce kişi katıldı.
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Irak'ın başkenti Bağdat'ın Kazımiye semtinde Süleymani ve Mühendis için düzenlenen cenaze töreninin ardından, naaşlar Kerbela kentinde Hz. Hüseyin'in türbesine (Beynul Haremeyn) getirildi.
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Medyaya yansıyan bilgilere göre Süleymani'yi uğurlamak için törene katılan yüzbinlerce kişi, İran bayrakları taşıyarak, 'Ben Süleymani'yim' sloganları attı.
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Kerbela'daki cenaze töreninin ardından cenaze, Necef'e götürülecek.
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Törene katılan binlerce kişi 'Amerika'ya ölüm' sloganları attı.
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Süleymani'nin fotoğrafının bulunduğu aracı yaslı İranlılar çevreledi.
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Törene yüz binlerce kişi katıldı.
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İki araca düzenlenen saldırıda, Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, Haşdi Şabi komutanı Mühendis’in aralarında olduğu 10 kişi öldürülmüştü. Ölenlerin 5’i Iraklı, 5’i İranlıydı.
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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ailesini İran’ın başkenti Tahran’da ziyaret etti.
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Hamaney de, Kasım Süleymani'nin yaslı ailesini ziyaret etti.
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İranlı birçok yetkiliden yapılan açıklamalarda 'Karşılık verilecek' vurgusu yapılmıştı.
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ABD Başkanı Donald Trump 'İran asla bir savaş kazanmadı ancak hiçbir müzakereyi de kaybetmedi' dedi. Irak'taki vatandaşlarından bir an önce ülkeyi terk etmelerini isteyen Washington yönetimi, Ortadoğu'ya binlerce ek asker gönderme kararı aldı.
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Lübnan basını, İran Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kasım Süleymani'nin biyografisi, yaşamı ve mücadelesini eğitim müfredatına dahil etmeye karar verdiğini bildirdi.
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Pakistan'daki Şii Müslümanlar da İslamabad'da Süleymani'ye yapılan suikastı Amerikan bayraklarını çiğneyerek protesto etti.