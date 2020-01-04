Kasım Süleymani Kerbela'da uğurlanıyor... Yüz binlerce kişi katıldı

ABD Başkanı Donald Trump 'İran asla bir savaş kazanmadı ancak hiçbir müzakereyi de kaybetmedi' dedi. Irak'taki vatandaşlarından bir an önce ülkeyi terk etmelerini isteyen Washington yönetimi, Ortadoğu'ya binlerce ek asker gönderme kararı aldı.