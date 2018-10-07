Son dakika... Kayıp Interpol Başkanı Ming bulundu! Çin'de soruşturma altında
Kaybolan Interpol bBaşkanı Hongwei Meng'tin Çin'de olduğu öğrenildi. Ming'in yasa ihlali iddiasıyla Çin'de gözaltında olduğu açıklandı.
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Mıng Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma altına alındığı açıklandı.
Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi. Interpol tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Fransa'dan Çin'e eylül sonunda gelen Mıng'ın kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti.
Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.
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