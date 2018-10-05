Son dakika! İnterpol başkanı kayıp... Soruşturma başlatıldı
Uluslararası Polis Teşkilâtı'nın (INTERPOL) başkanı Hongwei Meng'ten haber alınamıyor. Olayla ilgili Fransa'da soruşturma başlatıldı.
Interpol başkanı Hongwei Meng'in eşi, Fransa polisine kocasının kayıp olduğunu bildirdi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. 29 Eylül günü Fransa'dan Çin'e giden ve o günden sonra bir daha haber alınamayan Interpol Başkanı Hongwei Meng için Fransa polisi soruşturma başlattı.
64 yaşındaki Interpol Başkanı Hongwei Meng geçtiğimiz 29 Eylül Cumartesi günü Fransa'dan ayrılarak Çin'e geçmişti. O tarihten bu yana haber alınamayan Meng için Fransız polisi soruşturma başlattı.
Hongwei Meng'in eşi ve çocukları, Interpol'un genel merkezinin de bulunduğu Fransa'nın Lyon kentinde yaşıyor.
BU GÖREVE SEÇİLEN İLK ÇİNLİ
Meng, 2016'da Interpol Başkanı olduğunda bu göreve seçilen ilk Çinli olmuştu.
Kayıp Interpol Başkanı Hongwei Meng daha önce Çin'de kamu güvenliği müsteşarı, Sahil Güvenlik Başkanı ve Devlet Okyanus İdaresi'nde müdür yardımcısı pozisyonlarında görev almıştı.
2020 yılına kadar Interpol başkanlığı görevini yürütecek olan Hongwei Meng ile ilgili Interpol henüz açıklama yapmadı.
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