Interpol, kayıp başkanı için Çin’e başvurdu
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Pekin yönetimine ajansın kayıp başkanı Çinli Meng Hongwei’nin akıbeti hakkında bilgi talebi için resmen başvuru yaptı.
Merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan teşkilattan dün yapılan açıklamada, 65 yaşındaki başkanın durumunu öğrenmek için hukuki iletişim kanallarını kullanarak başvuru işlemini yaptıklarını kaydetti. Başvuruda, ajansın Çinli yetkililerden Meng’in akıbeti ile ilgili kaygılara dair “resmi bir yanıt” beklendiği belirtildi.
‘TUTUKLANDI’ İDDİASI
Çin’in Hong Kong bölgesinde yayınlanan South China Morning Post gazetesi ise Meng Hongwei’nin geçen hafta ülkeye ulaştıktan sonra sorgulanmak üzere ‘disiplin yetkilileri’ tarafından götürüldüğünü öne sürdü. ‘Disiplin yetkilileri’ ifadesi genellikle Komünist Parti’de yolsuzluk ve siyasi sadakatsizlik durumunda devreye giren Merkez Disiplin Soruşturma Komisyonu görevlileri için kullanılıyor. Interpol’den bir sözcü ise haberi gördüklerini, ancak bu konuda bir yorum yapmayacaklarını belirtti.
YOLSUZLUKLA MI İLGİLİ
Bu arada Amerikan New York Times gazetesine konuşan Çin Komünist Partisi yayınının eski editörü Deng Yuwen, “Eğer Meng Hongwei, Çin’de kaybolduysa, o zaman tabii ki en muhtemel sebep bir yolsuzluk soruşturmasıdır. Uluslararası açıdan o Interpol’ün başkanı, ama Çinli yetkililerin gözünde o, her şeyden önce Çinli ve onun uluslararası önemini çok fazla düşünmezler. Bu, yeni normal” ifadelerini kullandı. Interpol başkanının eşi, Meng’in en son 29 Eylül’de Çin’e gitmek için yola çıktığını, o günden beri ondan haber alamadığını söyleyerek önceki gün kayıp başvurusunda bulunmuştu. Fransız polisi de bunun üzerine başvuruyu kabul ederek soruşturma başlatmıştı.
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