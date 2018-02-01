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    AB-Türkiye zirvesi için 26 Mart’ta karar kılındı

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    01.02.2018 - 23:19 | Son Güncelleme:

    Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin bugünkü durumunun ve gelecekte nasıl olacağının ele alınması için uzun süredir yapılması düşünülen toplantı için taraflar 26 Mart tarihinde mutabık kaldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker katılacak. AB Dönem Başkanı Bulgaristan’ın Başbakanı Borisov da görüşmeye dahil olmak istiyor.

    ANKARA’nın, özellikle mevcut sorunların çözülmesi ve ileriye dönük planlamanın yapılabilmesi açısından önemli gördüğü ve Brüksel’den en önemli beklentileri arasında yer alan Avrupa Birliği-Türkiye Zirvesi konusunda sona yaklaşıldı. AB kanadı, zirvenin 26 Mart’ta yapılmasını önerdi. Türkiye’nin de bu tarihe yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Her iki taraf için de bir son dakika değişikliği olmazsa zirve bu tarihte yapılacak.

    DEĞİŞİK FORMAT: Zirvenin formatı da netleşmeye başladı. Üzerinde çalışılan formata göre zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AB kanadını ise AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker temsil edecek. Zirvenin Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılması opsiyonu öne çıkmış durumda. Bu olursa AB Dönem Başkanı sıfatıyla Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da zirveye katılmak istiyor. Dönem Başkanı’nın bu tür bir zirveye katılması son yıllarda örneğine rastlanan bir durum olmasa da Ankara şu ana kadar itirazda bulunmadı.

    25 MAYIS’TAN FARKLI: AB ile benzer bir toplantı geçen yıl 25 Mayıs’ta Erdoğan, Tusk ve Juncker arasında Brüksel’de yapılmıştı. 25 Mayıs toplantısı, Erdoğan’ın NATO toplantısı için Brüksel’de olması fırsat bilinerek gerçekleştirilmişti. 26 Mart’taki toplantı ise daha planlı, kapsamlı ve daha kurumsal olma potansiyeli taşıyor. İki toplantıyı birbirinden ayıran başka bir unsur da heyet katılımı olacak. 25 Mayıs’taki toplantıya heyetler katılmamıştı.

    İYİ BİR FIRSAT: AB kanadının ‘zirve’ ifadesini kullanmaktan özenle kaçındığı ve ‘liderler toplantısı’ demeye özen gösterdiği görüşme, ilişkilerin mevcut durumunun ve geleceğinin detaylı ve en üst düzeyde ele alınmasına olanak sağlayacak. Erdoğan ile Tusk ve Juncker arasında, telefon görüşmesi de dahil, 25 Mayıs’tan bu yana temas olmadı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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