Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Bu bayram bir başka. Hamdolsun Genelkurmay Başkanımız Şanlıurfa'da kıtada. Milli Savunma Bakanımız kıtada. İçişleri bakanımız güneydoğu anadolumuzun bir başka yerinde.

Adalet bakanımız Fırat Kalkanı harekatının olduğu bölgede. Orada komutranlarımız subaylarımız er erbaş onlarla beraber.

Bir başka bayram yaşıyoruz.

Bir yandan terörle mücadele, diğer yandan el ele omuz omuza bir bayram yaşıyoruz.

Son günlerde şehitlerimiz ve gazilerimiz arasında ayrımcılık fitnesi çıkartmaya çalışanlar olduğunu görüyorum.



1071’den bugüne kadar toprağa düşen her şehidimizin her gazimizin bizim gönlümüzde ayrı bir yer vardır.

“ONLARIN ŞAHADET NEDİR, ŞÜHEDA NEDİR BÖYLE BİR ANLAYIŞI YOK”

Şehitlerle ilgili kimlerin ayrım yapacağı bellidir. İşte gördünüz şehitlerimizin yattığı o topraklarda malum ana muhalefet partisini yaptığı toplantıda nelerin olduğunu gördünüz. Onlarda şehide gaziye saygı yok. Onlar bu ülkede her zaman ne yazık ki bu anlayışla yürüdüler.

Onların şahadet nedir, şüheda nedir böyle bir anlayışı yok. Bu yeni değil. Onların cemaziyelevveli bu. Onlar değil mi bizim mescitlerimizi camilerimizi ahıra çeviren. Bunlar delil olarak elimizde mevcut.

Devamı geliyor...