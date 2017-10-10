Çıtır çıtır patates kızartmak için bu önerileri deneyin

Patates kızartması en sevilen atıştırmalıkların başında geliyor. Bu leziz atıştırmalık, Belçika ile Fransa arasında bir sahiplik kavgasına yol açsa da tüm dünyaya yayılmayı başardı. Peki en çıtır patates kızartması nasıl yapılır? Bunun için uygulamanız gereken bazı tüyolarımız var:
Çıtır çıtır patates kızartması yapmak için öneriler
Patates kızartmasının leziz ve çıtır çıtır olması için öncelikle patates seçimine dikkat etmek gerekiyor. Patates seçerken ince kabuklu ve altın sarısı renkli patatesler seçmek her zaman daha iyi. Açık renkli ve parlak kabuklu patatesler ürünün taze olduğunun da kanıtı.
Patatesleri yıkayıp dilimledikten sonra süt dolu bir kaba koyarak birkaç saat buzdolabında bekletebilirsiniz. Sütün lezzetini alan patatesleri daha sonra buzdolabından çıkararak yeniden yıkamadan kızartın.
Patatesleri yıkadığınızda üzerindeki fazla suyu kurulamanız gerekiyor. Üzerindeki fazla su alınan patatesler her zaman daha iyi kızarıyor ve çıtır çıtır oluyor.
Patates kızartırken soda kullanmak da oldukça işe yarıyor. Soda patatesin daha leziz ve kıtır olmasına yardım ediyor. Bir miktar sodayı ve tuzu karıştırarak patates dilimlerini bu karışımın içine atın. Yaklaşık yarım saat soda içerisinde beklettiğiniz patatesleri daha sonra süzerek kızartabilirsiniz. Böylece çıtır çıtır patatesler elde edebilirsiniz.
Patateslerin daha sert ve kıtır olmasının bir diğer yolu da patatesleri içine birkaç damla sirke damlatılmış soğuk suda biraz bekletmek. Bir süre bu karışımda bekleyen patateslerin daha sert ve diri hale geldiğini görebilirsiniz.
Patateslerinizi dondurarak da kıtır kıtır olmalarını sağlayabilirsiniz. Patateslerinizi dilimlenmiş bir şekilde dondurucuya atın ve dondurucudan çıkarır çıkarmaz kızartmaya başlayın. Daha çıtır olduklarını göreceksiniz.
Çıtır patateslerin bir sırrı da patatesleri iki kere kızartmak. Patateslerinizi yağa atarak kızartın. 3 dakika sonra yağdan alarak alüminyum folyo ile sardığınız patates dilimlerini buzluğa atın. Yaklaşık bir saat buzlukta beklettiğiniz patatesleri tekrar yağda kızartın.
Limon da patatesleri çıtır çıtır yapan bir etkiye sahip. Patates dilimlerini üzerine limon sıkarak kızartabilirsiniz. Patateslerinizin oldukça kıtır ve lezzetli olduğunu göreceksiniz. Ancak bu yöntemde limonu fazla kaçırırsanız patatesleriniz ekşi olacaktır, o nedenle dikkatli olun.
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