KDK Başdenetçisi Malkoç: Bu yıl, eğitimdeki şikayetler birinci sırada

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nu makamında ziyaret eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, insan hakları ve yargının işleyişiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiklerini belirtti. Konuşmaların ardından Kamu Başdenetçisi Malkoç, bir gazetecinin, TEOG’un kaldırılacağı şeklindeki açıklamaların ardından Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) bu konuda bir şikayetin gelip gelmediği yönündeki sorusu üzerine, geçen yıl çeşitli konularda 5 bin 500 başvuru yapıldığını, bu başvurularda birinci sırayı, yüzde 35 oranıyla kamuda çalışan personelinin şikayetlerinin aldığını belirtti. Malkoç, şöyle devam etti:

“2017’nin Ağustos ayına kadar başvuru sayımız 12 bin 500 oldu. Geçen yılın yarısından fazla. Bu sefer şikayetlerin önemli bir kısmı eğitim alanında. Bu yıl, eğitimdeki şikayetler birinci sırada. İçerisinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile ilgili şikayetler var. Dolayısıyla bu konuda önemli bir sorun olduğunu kurum olarak da yapılan müracaatlardan görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da belli ki bu konuyu kendisine intikal eden raporlarda tespit etmiş. Bu, eğitim alanında ciddi bir reform yapmak için yol açtı, bir bakıma eğitimle ilgili kurumların harekete geçmesini temin etti. Bu, önemli bir şey.”

EĞİTİM KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ

Bir ülkenin kalkınması ve refahında pek çok önemli unsurun bulunduğunu, ancak adalet ve eğitim sistemlerinin en önemlileri olduğunu vurgulayan Şeref Malkoç, Türkiye’nin, 2023 ve 2071 hedeflerini yakalaması arzu ediliyorsa, adalet sisteminin yenilenmesi, eğitim sisteminin de anayasasının belirlenmesi gerektiğini söyledi. Malkoç, eğitim konusunda çalışmalarının bulunduğunu anlatarak, “Sevindirici olan husus şu, Sayın Milli Eğitim Bakanımız bütün görüşlere açık bir arkadaşımız ve bu anlamda çalışan kurum, kuruluş sivil toplum örgütleriyle irtibat halinde. Bizim de Milli Eğitim Bakanımız ile görüşmemiz var. Hazırladığımız raporları ve bize gelen şikayetler konusundaki çalışmalarımızı kendisine intikal ettireceğiz” dedi.