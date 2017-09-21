Bir şefin isyanı: Tutkumu kaybediyorum, yıldızlarımı alın!

Fransa’nın güneyindeki Laguiole kasabasındaki Le Suquet adlı üç Michelin yıldızlı restoranın şefi Sebastian Bras, üzerindeki yoğun baskıdan kurtulmak için rehberin 2018’deki edisyonunda yer almak istemediğini resmen bildirdi.

Michelin, daha önce üç yıldızdan vazgeçme talepleriyle karşılaşsa da bunlar ya konsept değişikliğinden ya da ilgili restoranın kapanması nedeniyle yaşanmıştı. Şu an dünyada sadece 112 restoranın sahip olduğu üç yıldıza kolay kolay ulaşılmadığı gibi bu yıldızların korunması da kolay değil.

Yıldızlar, kullanılan ürünlerin kalitesi, pişirme teknikleri, mutfağın karakteri, yemeklerin kalitesinin devamlılığı ve kalite-fiyat denklemi dikkate alınarak, isimleri sır gibi saklanan ve sayıları yüz kadar olan Michelin’in “gizli müfettişlerinin” yılda iki-üç kez yaptıkları teftişler ışığında veriliyor. Le Suquet, 1999’dan bu yana üç yıldız seviyesini koruyan nadir restoranlardan.

Bras, Fransız Haber Ajansı’na (AFP) yaptığı açıklamada, profesyonel hayatında Michelin’in ödülü olmaksızın ancak mutfak tutkusunu koruyarak yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek, “Yarattıklarımı Michelin müfettişlerinin beğenip beğenmeyeceğini düşünmeden kendimi özgür hissedebileceğim. Belki daha az ünlü olacağım ama bunu kabul ediyorum” dedi.

Bras’nın talebini not ettiklerini ancak yıldızları çekmenin otomatik olmayacağını söyleyen Michelin yetkilisi Claire Dorland-Clauzel, yıldızlı şeflerin üzerindeki baskının mükemmeliyete özgü olduğunun altını çizerek, “Mükemmeliyet çalışma ve cefa gerektiriyor, bu inkar edilemez” diye konuştu.

Üç Michelin yıldızına sahip olmanın ve bu yıldızları kaybetme kaygısının şefler üzerinde yarattığı baskı ilk kez gündeme gelmiyor. Şef Bernard Loiseau’nun 2003’te intihar etmesi, sahip olduğu üç yıldız ve bunlardan birini kaybetme riskiyle ilişkilendirilmişti.