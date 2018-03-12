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Bu kez Merkel’i zor bir dönem bekliyor

BERLİN
12.03.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

Almanya Başbakanı ve CDU lideri Angela Merkel, CSU lideri Hoorst Seehofer ve SPD’nin vekaleten Genel Başkanı Olaf Scholz, koalisyon sözleşmesini bugün imzalayacak.

ÇARŞAMBA günü Federal Meclis, başbakanı seçecek. 709 sandalyeli Federal Meclis’te koalisyon ortaklarının sandalye sayısı 399. Merkel’in başbakan seçilmesi için 355 ‘evet’ oyu yeterli. Koalisyon içinde Merkel’e birkaç ‘hayır’ ya da ‘çekimser’ oy çıkması bekleniyor. Ancak Merkel’in ilk turda seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu kez Merkel’i zor bir dönem bekliyor

Perşembe günü ise Federal Meclis toplanarak, bekleyen önemli konuları oylayacak. Bunların başında Alman askerlerin beş yabancı ülkedeki görevlerinin uzatılması geliyor.
Merkel’i geçmiş dönemlere kıyasla bu sefer zor bir dönem bekliyor. Kabinesi değişti. Hükümette en büyük ağırlığa sahip ve başbakana karşı denge unsuru olarak görülen Maliye Bakanlığı SPD’de. Maliye Bakanı Olaf Scholz, SPD’nin hükümetteki gücünü göstermek için Merkel’i, CSU lideri Horst Seehofer ise içişleri bakanı olarak SPD’yi zorlayacak.

Bu kez Merkel’i zor bir dönem bekliyor

Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , Koalisyon , CDU , MERKEL , Seehofer
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