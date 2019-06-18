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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / FOTOĞRAF: ING IMAGE
18.06.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Boşanmalar obeziteye yol açıyor

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Boşanmalar obeziteye yol açıyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma ebeveynleri boşanan çocukların diğer çocuklara kıyasla kilo almaya daha çok meyilli olduklarını ve 36 ay içinde obez olma ihtimallerinin arttığını ortaya koydu.

LONDON School of Economics’in (LSE) araştırmasına göre ebeveynleri boşanan özellikle 6 yaşın altındaki çocuklar, daha fazla kilo alıyor. Sonuçları Demography dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında 2000 ile 2002 yılları arasında İngiltere’de doğan 7 bin 574 çocuğun verileri incelendi. Çocukların sırasıyla 9 aylık; 3, 5, 7, 11 ve 14 yaşlarındaki verilerine bakıldı. Çocukların boylarına, ağırlıklarına, yaşlarına ve cinsiyetlerine bakılarak vücut kitle endeksleri hesaplandı. Çalışma sadece çocukların biyolojik anne-babasının ayrılmasının sonuçlarına odaklanıyor. Daha sonra birleşen ailelerin çocukları analizin içinde yer almadı.

‘36 AY İÇİNDE ÇOCUKLAR OBEZ OLABİLİYOR’
Araştırmada çocukların ebeveynlerinin boşandığı 24 ay içinde, anne-babası birlikte olan çocuklara kıyasla daha fazla kilo aldıkları belirlendi. Anne-babası ayrılmış çocukların, boşanmadan sonraki 36 ay içinde çok kilolu ya da obez olmaları olasılığının da arttığı tespit edildi. Araştırma ebeveynlerin ayrılmasını ‘uzun vadede sonuçları olan bir süreç’ olarak tanımlıyor. Bilim insanları çalışmanın odağının 11 yaşındaki çocuklarda durduğu için verilerin çocukların zaman içindeki kilo alımlarını kapsamadığına işaret ediyor. Uzmanlar ayrılmanın hemen ardından çocukların kilo almasını önleme çabalarının başlaması ve parçalanan aileler için daha iyi sağlık desteği verilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

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