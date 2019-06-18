Stephan’ın ‘iki yüzlü’ hayatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriStephan’ın ‘iki yüzlü’ hayatı
GeriAvrupa Stephan’ın ‘iki yüzlü’ hayatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
18.06.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Stephan’ın ‘iki yüzlü’ hayatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Stephan’ın ‘iki yüzlü’ hayatı

Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin katil zanlısı olarak yakalanan ve sicili bir hayli kabarık olan Stephan E.’nin, atıcılar derneğinde yöneticilik yaptığı öğrenildi. Zanlının, yaşadığı semtte güler yüzlü ve iyi bir aile babası portresi çizip çifte hayat sürdürdüğü ortaya çıktı.

SCHÜTZENCLUB 1952 Sandershausen Atıcılar Derneği’ne 9 yıl önce üye olan Stephan E., daha sonra yönetim kuruluna girdi ve okçular bölümünde sorumlu olarak görev yaptı. Stephan E.’nin kabarık siciline bakılmaksızın yönetim kurulu üyesi yapılmasıyla ilgili ise dernekten herhangi bir açıklama yapılmadı. Schützenclub 1952 Sandershausen Atıcılar Derneği Başkanı Reiner Weidenmann, valinin katil zanlısı ırkçı Stephan E. ile ilgili sadece şunları söyledi: “2010 yılından beri bizimle birlikte. O okçu bölümünden sorumluydu. Derneğin silahlarına ulaşamıyordu. Biz de kurallar çok katı. Sakin ve dikkat çekmeyen biriydi.”
Dernek yönetimi silah envanterlerinde eksik silah olmadığını da açıkladı.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI
Dernek, Stephan E.’nin katil zanlısı olarak tutuklanmasından sonra ismini yönetim kurulu listesinden çıkardı, fotoğrafını da derneğin interet sayfasından sildi. Stephan E.’nin üyesi ve yönetiminde yer aldığı atıcılar derneği 28 Kasım 1952’de Niestetal Sandershausen’de kuruldu. Derneğin 20 kişilik yönetim kurulu üyeleri arasında Alman ordusunda görev yapan da var.
Azılı ırkçı Stephan E., Kassel’in doğusunda iki katlı evde yaşıyordu. Komşularına eczacı olduğunu söyleyen Stephan E., iki çocuğunun annesiyle 14 yıldan beri evli. Komşuları Stephan E.’nin evini 2005’te satın aldığı bilgisini de verdi. Polis kayıtlarında işlediği suçlarla ilgili bilgilere bakıldığında azılı bir ırkçı olduğu ortaya çıkan Stephan E., yaşadığı semtte ise güler yüzlü ve iyi bir aile babası portresi çizip çifte hayat sürdürmüş.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Stephan’ın ‘iki yüzlü’ hayatı
Boşanmalar obeziteye yol açıyor
'Kassel’e baktığımızda Halit Yozgat’ı hatırlıyoruz'
Korkulan olmadı ama...